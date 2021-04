Stéphane Guy rejoint la Dream Team RMC pour l'Euro

EVENEMENT RMC - RMC est fière d'annoncer l'arrivée de Stéphane Guy au sein de la Dream Team Foot de RMC. Après 30 ans de carrière de commentateur sportif et présentateur d'émission TV, Stéphane Guy rejoint RMC et BFMTV pour l'Euro, qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet.

A l'occasion de l'Euro, Stéphane Guy interviendra chaque jour dans les différents shows foot de RMC. Autour des matchs de la France et des autres grandes nations, il analysera et débattra aux côtés des membres de la Dream Team.

30 ans d'expérience dans le monde du football

Stéphane Guy: "Je suis heureux de participer à l'aventure de l'Euro sur RMC et sur BFMTV. Je rejoins une maison et des auditeurs avec qui je partage une profonde passion pour le foot. J'ai hâte de vivre cette parenthèse enchantée."

Karim Nedjari, directeur général de RMC et RMC Sport: "Nous sommes ravis d'accueillir Stéphane Guy et ses 30 ans d'expérience dans le monde du football. Son expertise, ses engagements et ses opinions tranchées correspondent à la maison RMC. Le temps de l'Euro 2020, il apportera ses commentaires avisés autour de l'équipe de France et des grandes affiches sur les antennes de RMC et BFMTV. La Dream Team de RMC lui souhaite la bienvenue."

>>> Tout l'Euro sera à suivre sur RMC