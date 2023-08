Aston Villa: attendu à Nice, Digne régale en barrage de Ligue Europa Conference

Tout proche de rejoindre l'OGC Nice, Lucas Digne a grandement contribué au large succès d'Aston Villa sur la pelouse d'Hibernian, ce mercredi en barrage aller de la Ligue Europa Conference (0-5), en distribuant trois passes décisives.

C'est peut-être une fin en beauté pour Lucas Digne. Comme révélé par RMC Sport, Lucas Digne est tout proche de rejoindre l'OGC Nice. Dans l'attente de la finalisation de son départ chez les Aiglons, l'international français continue d'enchaîner les matchs avec Aston Villa.

Et les hommes d'Unai Emery ont quasiment acté leur qualification pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conference. Aston Villa s'est largement imposé en Ecosse, à Hibernian, ce mercredi en barrage aller (0-5). Lucas Digne a délivré trois passes décisives (17e, 42e et 48e). Dont deux à Ollie Watkins, auteur d'un triplé (17e, 33e et 48e) et la troisième à Leon Bailey (42e). Douglas Luiz a inscrit le cinquième but des Villans sur pénalty (74e).

Digne attend de pouvoir rejoindre le Gym

Depuis le début de la saison, Lucas Digne a joué tous les matchs avec Aston Villa. Selon les informations de RMC Sport, la formule d'un prêt avec option d'achat est toujours privilégiée par l'OGC Nice et Aston Villa. L'ancien joueur du PSG a fait des Aiglons sa priorité lors de ce mercato.

Le club anglais attend de boucler le dossier de son successeur pour laisser Digne filer à Nice. Selon Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato, Marcos Acuna est la priorité des Villans. Un accord avec le joueur aurait déjà été trouvé et les négociations seraient en cours avec Séville. Selon SkySports, l'option Nuno Tavares, prêté à l'OM la saison passée, est également sur la table en tant que plan B pour Aston Villa.