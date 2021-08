Rennes-Rosenborg en direct: les Bretons récompensés, Aguerd buteur

Des barrages avant la phase de groupes

Les Bretons devront éliminer les Norvégiens de Rosenborg (match aller ce jeudi à 20h et match retour le 26 août à 19h, à suivre sur RMC Sport) pour composter leur billet pour la phase de groupes. La particularité de cette Conference League, c’est aucune équipe n'est directement qualifiée pour les poules, qui réuniront 32 équipes: 10 clubs éliminés en barrages de la Ligue Europa, et 22 qualifiés via des tours préliminaires et des barrages, comme Rennes ou Rosenborg. Il y aura donc 32 heureux élus sur les 184 formations concernées au départ par cette Conference League, imaginée comme une main tendue aux ligues mineures (Estonie, Islande, Chypre, Kazakhstan...).