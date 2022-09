EN DIRECT - Nice-Cologne en Ligue Europa Conférence: le maire de Nice en colère à cause du comportement des supporters

La colère du maire de Nice sur le comportement des supporters de Cologne

Christian Estrosi, maire de Nice: "Je déplore les comportements inciviques et scandaleux des supporters de Cologne et le non respect de la ville qui les accueille de manière généreuse et fraternelle. Nous adresserons les factures liées aux dégradations et au nettoyage des espaces publics au club de Cologne."

A noter que le tag sur la boutique de l'OGC Nice est déjà effacé.