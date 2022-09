Nice-Cologne: "On s’est fait caillasser", un policier raconte les scènes de chaos à l’Allianz Riviera

Après les graves incidents entre supporters de Nice et de Cologne, jeudi, avant le match d’Europa Conference League (1-1), un policier présent à l’Allianz Riviera raconte pour RMC Sport sa triste soirée.

Scènes de chaos à l’Allianz Riviera. Le match d’Europa Conference League entre Nice et Cologne (1-1) a été le théâtre d’affrontements d’une rare violence entre supporters (il y avait près de 8.000 fans allemands) avant le coup d’envoi. Ces incidents qui ont contraint les officiels à différer le match de près d’une heure ont fait 32 blessés. Qui en est à l’origine ? Difficile à dire mais les forces de sécurité ont longtemps semblé dépassées par les événements. Un policier présent dans le stade des Aiglons témoigne...

"Ils ont voulu s’en prendre à tout ce qui bouge"

"On sécurise au niveau des supporters de Cologne. Et puis on voit débouler sur nous, plus d’une centaine d’individus cagoulés, avec les visages cachés et souvent torse nu. Là, ils ont commencé leur attaque. Ils se dirigeaient vers la tribune présidentielle. On a été obligé d’utiliser du gaz lacrymogène. On a même reçu des fumigènes sur nous, ils ont attaqué les membres des services de sécurité privée présents. Ça a été chaud, on s’est fait caillasser. Ils ont voulu s’en prendre à tout ce qui bouge. En plus, à l’Allianz Riviera, avec cette coursive qui fait l’ensemble du tour du stade, ils ont pu facilement faire le tour pour tomber sur des Niçois. Ils ont même voulu rentrer dans les loges présidentielles pour récupérer des objets afin que ça puisse servir de projectiles. C’était une déferlante de supporters de Cologne."

Si le policier charge les fans de Cologne, les Allemands ne sont pas les seuls responsables selon lui : "Il y avait quand même un noyau de supporters parisiens au milieu, indique-t-il. On peut aussi s'attendre à ça aussi pour mardi avec les supporters de Francfort à Marseille…" A moins que le match de Ligue des champions ne se joue sans supporters allemands au stade Vélodrome.