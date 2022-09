Nice-Cologne: graves incidents dans le stade, un supporter allemand "en urgence absolue"

Des violents affrontements ont éclaté à l'Allianz Riviera ce jeudi en marge du match d'Europa Conference League entre Nice et Cologne. Un supporter est tombé d'une tribune et est en "urgence absolue". Le match, initialement prévu à 18h45, a été reporté à 19h40.

De violents affrontements ont éclaté à l'Allianz Riviera ce jeudi soir en marge de la rencontre d'Europa Conference League entre Nice et Cologne. Les supporters allemands ont tenté de rejoindre les Niçois pour en découdre. De nombreux coups ont été échangés et des fumigènes ont été jetés. Un supporter est tombé d'une tribune et est en "urgence absolue" selon la préfecture.

Les forces de l'ordre ont utilisé du gaz lacrymogène pour disperser la foule. Le coup d'envoi du match, prévu à 18h45, a été reporté à 19h40. Le Préfet des Alpes Maritimes s'est entretenu avec l'UEFA et les dirigeants des deux clubs concernant la tenue de la rencontre.

Le défenseur niçois, Dante, et le milieu de terrain de Cologne, Jonas Hector, ont discuté avec certains fans pour tenter d'apaiser les tensions. Sept blessés, dont deux graves, sont au total à déplorer après ces graves incidents.