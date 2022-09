Nice-Cologne: l'UEFA ouvre une procédure après les graves incidents d'avant-match

Après les incidents d'avant-match jeudi soir à Nice, pour la réception de Cologne en Ligue Europa Conférence, l'UEFA a décidé d'ouvrir une procédure. Plusieurs motifs sont à l'étude pour les deux clubs.

Il fallait s'y attendre mais c'est cette fois officiel: l'UEFA ouvre une procédure après les incidents d'avant-match jeudi soir à Nice, pour la réception de Cologne en Ligue Europa Conférence. Plusieurs motifs à l'étude concernant l'OGCN: jets d'objets, usage de feux d'artifice, perturbations de foule, identification des responsables, personnel de sécurité, recherche de spectateurs, limitation des mouvements de spectateurs, blocage des accès du public.

Les motifs à l'étude concernant Cologne: jets d'objets, usage de feux d'artifice, perturbations de foule.

"Il y en a marre"

Alors que les incidents ont fait 32 blessés et ont entraîné un retard de coup d'envoi de 55 minutes, Jean-Pierre Rivère a dénoncé le comportement de certains supporters. "Je crois que notre ministre des Sports a tout résumé. Il y en a marre, regrette-t-il. Quand vous vivez ça en direct, c’est terrible. Quand le lendemain vous le vivez une deuxième fois avec le recul, c’est encore pire parce qu’on a des images qui sont terribles. Ce n’est plus possible. Le football est un sport, un jeu, on accueille des familles, des enfants, ce n’est plus supportable."

Le président niçois fait référence à la prise de parole d'Amélie Oudéa-Castéra. "Il y en a marre, il y en a vraiment marre que notre sport soit sali de cette façon, qu'on ne puisse plus se dire qu'on va avec ses gamins de manière sereine et sécurisante dans un stade, avait-elle réagi. J'ai l'estomac noué parce que ça recommence, Nice-Cologne, avec des violences inouïes, des images choquantes sur les réseaux sociaux".