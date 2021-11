Europa Conference League: débuts réussis pour Conte avec Tottenham, l’AS Roma encore accrochée

La 4eme journée d’Europa Conference League a été marquée par la victoire de Tottenham face au Vitesse Arnhem (3-2) pour la première d’Antonio Conte sur le banc des Spurs. Humiliée il y a deux semaines face à Bodo Glimt, l’AS Roma a été tenue en échec par les Norvégiens (2-2) sur sa pelouse.

Antonio Conte se souviendra longtemps de sa première avec Tottenham. Fraîchement nommé entraîneur des Spurs à la place de Nuno Espirito Santo, l’entraîneur italien, ovationné par les fans, est passé par toutes les émotions pour son baptême face au Vitesse Arnhem. Si son équipe s’est imposée 3-2, conservant ses chances de qualification pour les 8eme de finale, elle a joué à se faire peur. Tottenham a mené 3-0 après une demi-heure de jeu (buts de Son, Lucas et csc de Rasmussen) avant que les Néerlandais ne reviennent à 3-2 à l’issue d’une première période complètement folle. Le match s’est terminé à 10 contre 9. Romero a été expulsé côté londonien, même sort pour Doekhi et Schubert côté batave. Conte et Tottenham sont 2es à trois points du Stade Rennais, vainqueur de Mura (1-0).

Bodo Glimt proche d'un nouvel exploit, Mourinho allume l'arbitre

L’attente était aussi importante du côté de l’AS Roma. Humiliée 6-1 il y a deux semaines par les Norvégiens de Bodo Glimt, l’équipe de José Mourinho n’a pas réussi à laver l’affront. A domicile, l’AS Roma n’a pu faire mieux que match nul 2-2. Les Scandinaves ont même failli rééditer leur exploit en prenant deux fois l’avantage. L’AS Roma a échappé à une nouvelle humiliante défaite à la 84e grâce l'égalisation d’Ibanez.

Après la rencontre, José Mourinho regrettait que deux penalties, "nets" selon lui, n’aient pas été accordés à son équipe. "Je ne comprends pas, a commenté le Special One. Peut-être que les arbitres sont nuls, qu'ils commencent leur carrière internationale..." Au classement, l'AS Roma est 2e à un point de son adversaire du soir.