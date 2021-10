AS Roma: Mourinho allume ses joueurs après le naufrage face à Bodo Glimt

L’entraîneur de l’AS Roma, José Mourinho, n’a pas épargné ses joueurs, humiliés 6-1 chez les Norvégiens de Bodo Glimt lors de la 3eme journée d’Europa Conference League

"C’est ma responsabilité." Quand José Mourinho débute une conférence de presse d’après-match en assumant ses choix, ce n’est jamais bon pour ceux qui ont joué. Après deux victoires tranquilles de l'AS Roma en Europa Conference League, l’entraîneur romain avait décidé d’accorder du temps de jeu aux habituels remplaçants pour le déplacement de Bodo Glimt, jeudi soir en Norvège (neuf changements par rapport à l’équipe qui a perdu face à la Juve le week-end passé en Serie A). Une mauvaise inspiration du Special One puisque l’équipe romaine a été humiliée 6-1 face la formation scandinave, 218eme au classement UEFA. Jamais une équipe dirigée par l'ancien entraîneur du Real ou de l'Inter n'avait encaissé six buts en 1008 matchs.

"Je connaissais les limites de certains"

"C’est ma responsabilité", a donc confié le coach romain à Sky avant d’allumer les titulaires du soir. "Je l'ai fait avec de bonnes intentions, pour donner des opportunités à ceux qui travaillent dur et aussi du repos à certains joueurs. Nous avons perdu contre une équipe avec plus de qualité, meilleure, c'est aussi simple que ça. Si je pouvais utiliser les mêmes joueurs à chaque match, je le ferais. Mais c’est risqué. Il y a une différence de qualité entre un groupe de joueurs et l'autre groupe. J’ai décidé de faire ces changements, je connaissais les limites de certains, je le savais mais je m’attendais à une meilleure réponse." Et Mourinho de conclure : "Le point positif, c’est que plus personne ne me demandera pourquoi je joue tout le temps avec les mêmes joueurs."