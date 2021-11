Europa Conference League: deux buts chypriotes marqués du milieu de terrain

Les deux clubs chypriotes engagés en Conference League, Anorthosis et Omonia, ont régalé avec deux buts de plus de 50 mètres, jeudi lors de la 5e journée d'Europa Conference League.

Les clubs chypriotes ont fait le spectacle. Lors de la 5e journée d'Europa Conference League, l'Anorthosis Famagouste (victoire 1-0 face à La Gantoise) et l'AC Omónia Nicosie (nul 2-2 contre Qarabag) ont fait sensation avec des buts inscrits à hauteur du rond central.

Pour l'Anorthosis, il s'agissait donc du but de la victoire. À la 27e minute, l'expérimenté attaquant grec Lázaros Christodoulópoulos (34 ans) a tenté sa chance à plus de 50 mètres. Sa tentative a surpris le gardien turc Sinan Bolat, qui était à l'entrée de sa surface. Il n'a rien pu faire, et n'a d'ailleurs même pas tenté un plongeon de désespoir.

Cette inspiration de génie a permis à l'Anorthosis d'obtenir sa première victoire dans cette campagne européenne, et de revenir à hauteur des Estoniens du FC Flora Tallinn avec cinq points. Pour La Gantoise, ce but est sans conséquence majeure: le club belge est assuré de terminer à la première place du groupe B.

Gomez a frappé derrière la ligne

Plus tôt dans la soirée, c'est Jordi Gomez qui brillait avec l'AC Omonia. Face à La Gantoise, il a inscrit le but de l'églisation à la 90e minute, alors que Qarabag avait repris l'avantage à la 88e. Ce milieu de terrain de 36 ans, formé au FC Barcelone où il a disputé un seul match, a frappé juste derrière la ligne médiane. Sa frappe surpuissante a fait trébucher le gardien azerbaïdjanais Shakhrudin Magomedaliyev, à terre avant le ballon ne finisse au fond des filets.

Omonia est 3e du groupe H avec trois points, loin derrière Qarabag,qui compte 11 unités et lutte avec le FC Bâle pour la qualification directe vers les huitièmes de finale.