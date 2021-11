Europa Conference League: Laborde et Mura envoient le Stade Rennais en huitièmes

Grâce à un triplé de son buteur Gaëtan Laborde mais aussi à la victoire surprise de Mura face à Tottenham (2-1), le Stade Rennais, pourtant tenu en échec par le Vitesse Arnhem 3-3 au Roazhon Park, décroche son ticket pour les 8emes de finale de l’Europa Conference League.

L’ascenseur émotionnel pour les Rennais. L’équipe bretonne est passée par tous les états jeudi soir lors de la 5eme journée de l’Europa Conference League. Après avoir mené deux fois au score face au Vitesse Arnhem grâce à un fracassant triplé de son buteur Gaëtan Laborde, les Rennais ont dû se contenter d’un match nul 3-3 au Roazhon Park. Un résultat qui les qualifiaient pour la phase finale de la compétition mais pas idéal pour la 1ere place du groupe avant un ultime déplacement sur la pelouse de Tottenham. Oui mais voilà, les Spurs, accrochés par Mura, ont fini par s’incliner 2-1 après le coup de sifflet final à Rennes, alors que les joueurs étaient encore sur la pelouse. Avec ce revers des partenaires d’Hugo Lloris, Rennes est donc assuré de terminer premier et de disputer les 8emes de finale, s’évitant des barrages (ou faux 16eme de finale) contre une équipe classée 3eme de son groupe en Ligue Europa.

Triplé de Laborde

Leader invaincu, le Stade Rennais se place très vite dans une position idéale. Dès la 9eme minute de jeu, Martin Terrier profite de la fébrilité de la défense néerlandaise pour dévier le ballon vers Gaëtan Laborde. En très grand forme, l’ex-Montpelliérain se joue d’un défenseur avant d’ajuster Houwen, le portier d’Arnhem (9e). Trente minutes plus tard, le buteur rennais s’offre un doublé, son 4eme but sur la scène européenne, après un service parfait de Biger Meling (39e). Et comme Laborde n’est jamais rassasié, l’ancien Girondin signe un triplé grâce à un but en pivot impeccable (69e).

Une belle réussite sauf que la formation néerlandaise, coriace, a scoré deux fois et n’a jamais permis aux Rennais d’être complètement libérés. A la dernière minute, Openda punit même les Bretons en égalisant (3-3). Heureusement, très loin de la Bretagne, les Slovènes de Mura ont joué, eux aussi, un mauvais tour à Tottenham. Et ce match nul d'abord décevant restera finalement comme un beau souvenir dans l'histoire du Stade Rennais sur la scène européenne.