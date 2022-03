Europa Conference League: l'OM arrache la victoire à Bâle et la qualification pour les quarts

Mené au score, l'OM s'est fait peur mais a fini par faire tomber le FC Bâle (2-1) jeudi en huitième de finale retour de l’Europa Conference League. Déjà vainqueur à l'aller (2-1), Marseille disputera donc les quarts de finale.

Marseille a souffert, Marseille a tremblé dans une chaude ambiance mais Marseille a rempli sa mission. Une semaine après sa victoire à l’aller au Vélodrome (2-1), l’OM s’est arraché pour s'imposer sur le terrain du FC Bâle (2-1) ce jeudi soir en huitième de finale retour de l’Europa Conference League. Un résultat synonyme de qualification pour les quarts de cette nouvelle compétition imaginée par l’UEFA. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi à partir de 13h (sur RMC Sport).

Harit maladroit, Ünder décisif

Avec un onze remanié (Gerson, Boubacar Kamara et Arkadiusz Milik étaient notamment remplaçants), les Marseillais ont été bousculés au Parc Saint-Jacques par une équipe de Bâle sans complexe. Pire, ils ont été menés par l'actuel deuxième du championnat suisse pendant dix minutes après avoir eu l'occasion de se mettre à l'abri en première période. Aligné d'entrée en l'absence de Dimitri Payet, suspendu, Amine Harit a obtenu un penalty après s'être fait découper par le Néerlandais Wouter Burger, même pas exclu sur cette action. Le Marocain a voulu se faire justice, mais il n'a pas croisé suffisamment sa frappe pour tromper Heinz Lindner, parti du bon côté (35e). Un coup dur pour l'OM, pas au mieux défensivement et pas assez créatif devant.

Avant de céder sa place à Milik à l'heure de jeu, Cédric Bakambu n'a pas ménagé ses efforts mais il lui a manqué un brin de justesse (et de réussite) pour convertir ses actions (26e, 36e, 61e). Mais à 1-0 pour les locaux, et malgré une certaine nervosité, l'OM a eu le mérite de ne pas s'écrouler. Mieux, Cengiz Ünder s'est chargé de calmer le public en égalisant à la 74e d'une volée rasante du gauche sur un caviar du nouvel entrant Gerson. Le premier but de l'ailier turc en Conference League. Son onzième, déjà, toutes compétitions confondues. Marseille a même pris les devants au bout du temps additionnel grâce à Valentin Rongier, qui n'avait pas encore marqué cette saison (90e+3). L'un des autres artisans de cette qualification se nomme Steve Mandanda.

Mandanda toujours au niveau

A 36 ans, "Il Fenomeno" vit une saison pour le moins compliquée sur le plan personnel. Alors que Jorge Sampaoli avait parlé d’une alternance avec Pau Lopez en début de saison, le joueur le plus capé de l'histoire de l'OM sait très bien ce qui l’attend lorsque le week-end arrive. Remplaçant en Ligue 1, il n’a droit qu’aux soirées européennes pour avoir une bouffée d’oxygène. Et il en profite pleinement. A nouveau titulaire en Suisse, il s’est montré décisif à plusieurs reprises. Dans la lignée de ses dernières prestations. Il a tout de suite rassuré les siens en détournant coup sur coup deux tentatives adverses (15e), avant de se détendre sur une frappe enroulée du jeune Italien Sebastiano Esposito (20e). Il a fallu une nouvelle horizontale pour repousser un missile de Wouter Burger aux 20 mètres (56e).

Il ne peut rien en revanche sur l’ouverture du score de Dan Ndoye. L’ancien attaquant de l'OGC Nice a profité de la passivité de Luan Peres pour ajuster sa tête à la réception d’un centre d’Esposito (62e). Mais pour lui comme pour l'OM, l'aventure continue. Il sera sans doute reconduit pour les quarts. En attendant, son club n'a pas trop le temps de savourer. Prochain rendez-vous dimanche contre Nice au Vélodrome pour le choc de la 29e journée de Ligue 1.