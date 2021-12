Europa Conference League: le match Tottenham-Rennes définitivement annulé

Le match d'Europa Conference League entre Tottenham et Rennes n'aura finalement pas lieu. Prévu initialement jeudi soir à Londres, il avait d'abord été reporté en raison de nombreux cas de Covid-19 chez les Spurs.

Le match d'Europa Conference League entre Tottenham et Rennes, prévu jeudi soir à Londres et qui avait été dans un premier temps reporté en raison de cas de Covid-19 au sein de l'équipe anglaise, n'aura pas lieu. La rencontre est définitivement annulée, annonce ce samedi l'UEFA, faute de reprogrammation possible.

Tottenham risque une défaite sur tapis vert

"Malheureusement, et malgré tous les efforts, une solution qui pourrait convenir aux deux clubs n'a pas pu être trouvée", a indiqué un porte-parole à l'AFP, précisant que le score par forfait de ce match de groupe serait déterminé par son instance de contrôle et de discipline. Rennes, leader du groupe, est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de cette Europa Conference League, dernière née des compétitions de l'UEFA.

Les Spurs devaient l'emporter à domicile pour ravir la deuxième place, synonyme de barrages. Actuels troisièmes du groupe G, ils accusent trois points de retard sur les Néerlandais du Vitesse Arnhem, qui ont bouclé la phase de poules par une victoire (3-1) jeudi face aux Slovènes de Mura. Tottenham devrait perdre la rencontre 3-0 sur tapis vert, comme le prévoit le règlement UEFA des compétitions européennes, adapté à la pandémie depuis la saison 2020-21.

C'est le cas pour un forfait lié au Covid si une équipe ne peut aligner "au moins treize joueurs" dont un gardien de but, parce qu'une grande partie de son effectif est malade ou en quarantaine, ou si elle est jugée "responsable du non-déroulement d'un match".

Arrivés mercredi après-midi en Angleterre, les Rennais avaient dû prendre le chemin du retour jeudi matin après l’annonce du report de leur match contre Tottenham. Le club anglais avait annoncé son incapacité de jouer mercredi soir en raison de plusieurs cas de coronavirus chez les joueurs et membres du staff. L’UEFA avait confirmé le report, et un bras de fer s'était alors engagé entre Rennes et Tottenham pour déterminer la date à laquelle faire jouer ce match... qui n'aura donc pas lieu.