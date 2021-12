Europa Conference League: un bras de fer Rennes-Tottenham pour la date du report

Tottenham comptant dans ses rangs plusieurs cas de Covid-19, l’UEFA a reporté le match face à Rennes en Europa Conference League. La date de ce report fait désormais l’objet de négociations tendues entre les deux clubs.

Après le report du match entre Tottenham-Rennes, c'est un casse-tête de calendrier et un bras de fer qui s'annonce pour trouver une date de report pour ce match sans enjeu pour Rennes, assuré de finir 1er du groupe, mais décisif pour les Anglais, en concurrence avec le Vitesse Arnhem pour la deuxième place qualificative.

Selon les règlements de l'UEFA, ce match doit obligatoirement se jouer avant le 31 décembre mais Tottenham joue tous les trois jours jusqu'à l'année prochaine avec notamment le Boxing Day pendant les fêtes. Les Anglais ont donc d'abord proposé de rejouer ce match mercredi prochain le 15 décembre. Proposition immédiatement écartée par la direction rennaise. Ce match se jouerait alors trois jours après la réception de Nice en Ligue 1 ce dimanche et trois jours avant le 32ème de finale de Coupe de France face à Lorient (samedi 18 décembre). Soit trois matchs en sept jours.

Cette date semble de toute façon impensable également pour des raisons sanitaires. Les joueurs positifs de Tottenham devant observer une période de 10 jours d'isolement selon les autorités anglaises, ils ne seraient pas disponibles à cette date.

Rennes ne veut pas décaler son match face à Monaco

Tottenham est alors revenu à la charge en proposant le mercredi 22 décembre. A cette date, les Anglais doivent jouer en Coupe de la Ligue et pourrait assez facilement reporter la rencontre mais le Stade Rennais lui doit jouer la 19ème J de Ligue 1 avec un déplacement à Monaco. "Hors de question de déplacer cette rencontre en janvier" assure-t-on catégorique au sein du club breton. Un match qui plus est face à un concurrent direct et alors qu'en janvier, Rennes sera privé de quatre joueurs importants partis à la CAN (Gomis, Aguerd, Traoré, Sulemana).

Une réunion tendue Rennes-Tottenham-UEFA vendredi matin ?

Le problème est que le calendrier UEFA prime juridiquement sur le championnat et sur le papier, si l'instance européenne décide de reporter le match à cette date, la LFP et Rennes ne pourront pas s'y opposer.

Une réunion entre les trois parties Tottenham, Stade Rennais et UEFA doit se tenir vendredi matin. Les discussions s'annoncent tendues car au sein du club rennais, on compte bien défendre les intérêts du club jusqu'au bout.