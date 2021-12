Europa Conference League: le tirage au sort des barrages lui aussi remis en doute ?

L'imbroglio ayant touché, lundi, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions pourrait également toucher celui des barrages de la Conference League. En cause : un litige au moment du tirage après le match non-joué entre Tottenham et le Stade Rennais...

L'UEFA n'a peut-être pas encore totalement tourné le dos aux controverses. Après le tirage au sort loupé dans les grandes largeurs en Ligue des champions, avec la boule oubliée au nom de Manchester United au moment du tirage de l'Atlético de Madrid, c'est celui des barrages de l'Europa Conference League - qui verra (normalement) l'OM affronter Qarabag - qui est dans le viseur.

Quand l'imbroglio du groupe G retombe sur l'UEFA

En cause : la situation non-réglée dans le groupe G. Les quatre équipes composant le groupe - Rennes, Tottenham, Vitesse Arnhem, Mura - n'ont pas eu le loisir de s'affronter chacune deux fois. La semaine dernière, les Spurs n'ont pas pu recevoir les hommes de Bruno Genesio en raison de la présence de plusieurs cas de Covid dans son effectif. En conséquence, le match a d'abord été reporté à une date ultérieure. Avant d'être purement et simplement annulé.

En attendant une prise de décision claire sur le résultat sportif de ce match, le Vitesse Arnhem est deuxième du groupe derrière Rennes, déjà qualifié. Une situation qui avait de quoi compliquer le tirage au sort de ces barrages, donc.

Car les clubs néerlandais et anglais ont été placés sur la même boule. Or, Tottenham étant un club de Premier League, il ne pouvait logiquement pas affronter Leicester, autre barragiste. La boule a donc été enlevée du saladier... sans prendre en compte que le Vitesse Arnhem pouvait, lui, techniquement affronter Leicester. Au final, les Foxes ont hérité des Danois de Randers tandis que Tottenham ou le Vitesse affronteront le Rapid de Vienne. Mais si l'une des équipes tirées au sort s'estime lésée, on pourrait bien avoir droit à un deuxième round...