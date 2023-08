Europa Conference League: Lille arrache sa qualification en prolongation à Rijeka

Sans briller, Lille a obtenu l'essentiel en se qualifiant pour l’Europa Conference League grâce à son match nul (1-1) à Rijeka acquis après prolongation jeudi, une semaine après sa courte victoire 2-1.

Bousculé, fébrile, pris au piège après l'ouverture du score des Croates peu avant l'heure de jeu, le Losc a finalement évité une grande désillusion en accédant à la compétition européenne pour laquelle il a bataillé la saison dernière. Grâce à un but de l'inévitable Jonathan David (109e), le club nordiste s'évite aussi une crise qui avait commencé à poindre après un début de saison médiocre dans le jeu et la lourde défaite encaissée à Lorient (4-1) dimanche.

La copie rendue par les joueurs de Paulo Fonseca ne convaincra sans doute pas l'entraîneur portugais. Ce match avait tout du piège, et la nette occasion de but de Veldin Hodza dès la sixième minute l'a confirmé. Seule une parade exceptionnelle de Lucas Chevalier, impérial toute la partie après sa piètre prestation du week-end dernier dans le Morbihan, a permis au Losc de ne pas encaisser un but d'emblée.

Le jeune gardien (21 ans) n'a toutefois pas pu éviter l'ouverture du score croate, venue d'un coup franc aux abords de la surface de réparation provoqué par une faute largement évitable d'Edon Zhegrova, passé à côté de son match. Après un cafouillage, Ivan Smolcic a surgi pour propulser le ballon dans la cage lilloise (58e).

Jonathan David, le sauveur

Brouillons dans le jeu, nerveux et surtout en manque d'assurance, les Nordistes étaient alors plongés dans le scénario qu'ils voulaient à tout prix éviter. "Ce sera un match difficile, avec une forte ambiance contre une équipe qui doit gagner, avait pourtant averti Paulo Fonseca avant la rencontre. Je pense qu'ils joueront avec davantage d'agressivité. Nous devons être bons mentalement pour jouer ce match. Nous avons l'ambition de gagner. (...) Nous sommes préparés."

Cela ne s'est pas vraiment vu. Un nouveau miracle de Lucas Chevalier devant Andrija Vukcevic a permis aux siens de ne pas sombrer (66e), quand les attaquants lillois avaient toutes les peines du monde à se créer des occasions. Puis Jonathan David a surgi en sauveur, comme souvent. D'abord à vingt minutes du terme, en plaçant une tête à bout portant après une superbe remise d'équilibriste d'Ivan Cavaleiro, mais son but a été refusé après consultation de la VAR, pour une position de hors-jeu pourtant peu évidente au ralenti.

L'attaquant canadien s'y est donc pris à deux fois. Au bon moment, au bon endroit, il n'a eu qu'à pousser le ballon dans les filets après une frappe d'Ismaily qui avait heurté le poteau (109e). Avec Lille, c'est toute la France qui souffle de soulagement, car une deuxième déconvenue, quelques semaines après la non-qualification de Marseille pour la Ligue des champions, aurait mis un coup à l'indice UEFA du pays.

Autre motif de satisfaction pour Lille: Samuel Umtiti, champion du monde en 2018, a disputé ses premières minutes en compétition officielle avec son nouveau club en entrant en jeu à la 115e minute. Avec un effectif taillé pour jouer sur plusieurs tableaux, le Losc connaîtra ses adversaires en phase de groupe de la C4 vendredi.