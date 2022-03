Leicester-Rennes: "Il y a de la colère", Genesio n'a pas aimé la fin de match de ses joueurs

Après la défaite du Stade Rennais sur la pelouse de Leicester en 8e de finale aller d’Europa Conference League (2-0) ce jeudi soir, Bruno Genesio nourrissait des regrets. Le coach breton a notamment du mal à digérer le but encaissé dans les dernières secondes du match.

Rennes rentre d’Angleterre avec quelques regrets. Ce jeudi soir, en 8e de finale aller d’Europa Conference League, les Rouge et Noir se sont inclinés 2-0 sur la pelouse de Leicester. Après avoir concédé l’ouverture du score sur un coup de canon de Marc Albrighton, les Bretons ont cédé une deuxième fois dans les ultimes secondes sur un but de Kelechi Iheanacho. Un scénario qu’avait du mal à digérer Bruno Genesio à l’issue de la rencontre.

>> Revivez Leicester-Rennes (2-0)

"On paie le manque de discernement encore à la fin comme à Paris, a déploré le coach rennais, en référence à la défaite de ses hommes sur la pelouse du Parc des Princes en toute fin de match le 11 février dernier en Ligue 1 (1-0). Cette fois c’est pire encore car ce n’est pas la première fois que ça nous arrive. Il y a de la colère car ce n’est pas digne d’une équipe qui veut jouer la Coupe d’Europe.”

"Il reste un match retour"

"Ce que je regrette, c'est de ne pas apprendre de nos erreurs, a poursuivi Genesio. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs sur le contenu du match. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Il reste un match retour. On a montré qu'on est capable de leur marquer des buts, de leur poser des problèmes. On aura notre public."

Avant de tenter de renverser les Foxes, jeudi prochain à 18h45 au Roazhon Park, les Rennais vont devoir se frotter à l’Olympique lyonnais ce dimanche (17h05) pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.