Leicester-Rennes: des regrets pour les Rennais, battus et peu aidés par l'arbitrage

Rennes a connu la défaite ce jeudi (2-0) sur le terrain de Leicester lors d'un huitième de finale aller d'Europa Conference League. Offensif, le club rouge et noir a manqué de réalisme. Le scénario a été d'autant plus cruel avec le but du break dans les dernières secondes de la partie.

Rennes repartira de son déplacement à Leicester avec des regrets. Le club breton a été battu ce jeudi au King Power Stadium (2-0), pour le compte d'un huitième de finale aller d'Europa Conference League. Le club rouge et noir a couru après le score pendant plus d'une heure, avant d'être puni à nouveau en fin de rencontre.

Marc Albrighton a d'abord permis aux siens de faire la course en tête, en envoyant une mine en pleine lucarne (29e). Arrivé à toute vitesse, le milieu anglais a concrétisé le travail d'Harvey Barnes, qui avait pris le dessus sur le côté d'Hamari Traoré. Mais les Foxes ont réussi à prendre l'avantage sur leur premier temps-fort, là où les Rennais étaient partis pleine balle dès le coup d'envoi. Offensifs, les joueurs de Bruno Genesio ont eu une première occasion avec Gaëtan Laborde (4e), d'une reprise de volée, passée tout près du cadre.

Jérémy Doku a signé ensuite un joli raid dans la défense adverse (19e) mais Benjamin Bourigeaud, finalement trouvé, a fini par envoyer un centre qui n'a pas trouvé preneur. Sans être ultra-dominateur donc, Leicester a su se montrer réaliste. Pour autant, l'équipe de Brendan Rodgers n'a rien volé non plus alors que Rennes a manqué de réalisme, à l'image d'une frappe de Jonas Martin avant la pause, qui s'est envolée au-dessus du cadre.

Un penalty non-sifflé pour une faute de main

Néanmoins, Rennes aurait sans doute dû obtenir un penalty (52e) à l'issue d'un corner, où dans la confusion, Nayef Aguerd a mis son pied gauche pour marquer. Mais l'arbitre n'a pas vu la double-main de Caglar Söyüncü. La VAR n'existe pas dans cette compétition, ce qui laissera d'autant plus de regrets aux joueurs de Bruno Genesio.

Dans le sillage d'une contre-attaque menée par Barnes, Leicester s'est procuré une autre franche opportunité mais Kiernan Dewsbury-Hall a vu sa tentative être contrée (67e). Mais les Foxes ont connu quelques frayeurs en fin de match. Rennes a buté sur Kasper Schmeichel, qui a arrêté une frappe de Martin Terrier (73e) avant d'intercepter un centre intéressant de Laborde (74e). Flavien Tait (76e) n'a pas trouvé la faille non plus, d'une frappe aux abords de la surface.

Si Rennes a poussé jusqu'au bout, la fin a été cruelle, avec une dernière contre-attaque fatale, ponctuée par Kelechi Iheanacho dans le temps additionnel, enroulant du pied gauche après avoir été servi par James Maddison (90+3e).

Rennes, qui n'a jamais atteint les quarts de finale d'une compétition européenne, va devoir désormais renverser la situation jeudi prochain au Roazhon Park. En attendant, le club rouge et noir se déplacera à Lyon dimanche (17h), pour un match important de Ligue 1 face à un autre concurrent pour les places européennes. De son côté, Leicester aura aussi une grosse confrontation dimanche en Premier League, sur la pelouse d'Arsenal.