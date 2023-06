Liga: Osasuna annonce être exclu de la prochaine Ligue Europa Conférence

L'enquête de l'UEFA liée à un scandale de match truqué en 2013-2014 a conduit l'instance européenne à disqualifier Osasuna de la prochaine Ligue Europa Conférence, pour laquelle le club navarrais s'était qualifié via le championnat.

L'UEFA a informé ce vendredi le club d'Osasuna de sa décision de l'exclure de la prochaine Ligue Europa Conférence. Cette sanction fait suite à une enquête ouverte pour soupçon de match truqué au cours de la saison 2013-2014, à l'initiative des anciens dirigeants du club de Pampelune, et ce même si la justice espagnole a exonéré la responsabilité pénale du club dans les événements, en janvier dernier. Les personnes coupables, condamnées par la Cour suprême en 2023, ont cessé leurs fonctions en 2014 et ont été libérées en tant que membres du club en 2015.

Le club garde espoir et va faire appel

Osasuna, septième du dernier championnat de Liga et sportivement qualifié pour sa première participation à une coupe d'Europe depuis 2007 (demi-finale de Coupe de l'UEFA), a décidé de faire appel. "Le club ne partage pas les critères de l'UEFA. Il va saisir la commission d'appel et annonce qu'il se battra pour défendre ses droits. Forte avec les faibles et faible avec les forts, la justice de l'UEFA n'a pas voulu prendre en considération que ce sont les cours de justice espagnoles elles-mêmes qui ont déclaré, littéralement, qu'Osasuna a été victime d'un détournement d'argent", écrit le club pamplonais dans son comminiqué.

"Nous sommes préparés au pire, mais nous ne devons pas abandonner la devise qui nous a accompagnés dans la reconstruction du club ces neuf dernières années : Osasuna n'abandonne jamais", écrit le club en guis de conclusion. "Nous croyons en ce que nous faisons, et en la façon dont nous le faisons. Nous ne pouvons pas permettre que le Club Atlético Osasuna soit utilisé, avec l'assentiment de ceux qui en 2014 ont détourné le regard, pour résoudre les problèmes des autres." En cas d'échec dans ces procédures, l'Athletic Bilbao, classé huitième à la fin de l'exercice 2022-2023 en Liga, pourrait être repêché pour participer à la prochaine C4.