Conference League: Osasuna risque une exclusion à cause d'un scandale de matchs truqués

Osasuna a confirmé l'ouverture d'une procédure par l'UEFA pour décider de son exclusion ou de son maintien en Conference League. Qualifié via sa récente septième place en Liga, le club espagnol pourrait être sanctionné en raison d'un scandale de matchs truqués en 2014.

Finaliste malheureux de la Coupe du Roi face au Real Madrid (1-2), Osasuna a finalement bouclé sa saison à une belle septième place en Liga. Suffisant pour décrocher une qualification en Conference League mais peut-être pas pour la jouer... Selon les informations partagées par le club de Pampelune, sa présence sur la scène européenne demeure incertaine en 2023-2024. La faute à une enquête ouverte par l'UEFA en lien avec un scandale de match truqué en 2014.

"Le club d'Osasuna a appris ce mercredi après-midi l'ouverture d'une enquête disciplinaire par l'UEFA en rapport avec son admission dans la Conférence League 2023-2024, a confirmé le récent septième de Liga dans un communiqué publié sur son site. Comme l'entité l'a appris, cette enquête est motivée par la décision de la Cour suprême concernant les événements survenus il y a dix ans, lors de la saison 2013-2014."

Le club confiant sur sa présence en C4

Absent de la Coupe d'Europe depuis 2007, et une épopée jusqu'en demi-finale de Ligue Europa (alors encore appelée Coupe de l'UEFA), Osasuna s'est retrouvé mêlée à un scandale de matchs truqués à l'initiative d'anciens dirigeants des Rojillos. Si le club se retrouve désormais en danger, c'est à cause d'une décision de la justice espagnole en janvier dernier "qui a paradoxalement exonéré le club de sa responsabilité pénale dans les événements". Afin de ne pas mettre en péril sa qualification européenne, Osasuna a confirmé vouloir pleinement collabora avec l'UEFA pour l'aider à statuer sur cette affaire.

"Dans tous les cas, le club d'Osasuna se mettra à la disposition de l'UEFA pour lui fournir toutes les informations qu'elle jugera appropriées sur un procès dans lequel l'entité, loin d'être condamnée, a fait l'objet d'une poursuite privée et a poursuivi les responsables des crimes, a encore confirmé le club navarrais dans son communiqué. De même, Osasuna a signalé à la plus haute instance du football européen que les personnes condamnées par la Cour suprême en 2023 ont cessé leurs fonctions en 2014 et ont été libérées en tant que membres du club en 2015."

Malgré la procédure ouverte au sein de l'instance présidée par Aleksandar Ceferin, l'optimisme semble de mise pour Osasuna qui pourrait donc bien regoûter à l'Europe et potentiellement se retrouver sur la route de Lille, représentant français en C4 la saison prochaine.