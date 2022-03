Guerre en Ukraine: comment Lucescu a sauvé les familles des joueurs du Dynamo Kiev

Après avoir voulu rester en Ukraine malgré le début de l'invasion russe, Mircea Lucescu, l’entraîneur du Dynamo Kiev (Kyiv), s’est résolu à rentrer dans son pays, la Roumanie. Depuis son retour, le technicien de 76 ans a réussi à sauver de nombreux joueurs avec leurs familles.

"Je ne suis pas un lâche. Je ne peux pas faire ça." Ne surtout pas quitter l'Ukraine... Lors des toutes premières heures de l’invasion militaire de l'Ukraine par la Russie, Mircea Lucescu, entraîneur du Dynamo Kiev (Kyiv), ne s'imaginait pas partir. Mais la situation devenant rapidement extrêmement dangereuse, le coach de 76 ans s’est finalement résolu à rentrer dans son pays il y a une semaine, après un périple terrible de 17 heures. "À un moment, j’ai pensé qu’il fallait mieux partir, l’armée s’apprêtait à entrer à Kiev, raconte-t-il vendredi au média roumain Digisport. Sur l’insistance de l’ambassade, je suis parti. J’ai réalisé que je pouvais davantage les aider en étant ici qu’en restant isolé là-bas." Et c’est ce qu’il a fait dès qu’il est arrivé à Bucarest.

Lucescu contacte immédiatement Razvan Burleanu, le président de la fédération roumaine. En étroite collaboration avec son patron, les fédérations ukrainienne et moldave et Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, il parvient à faire rapatrier tous les joueurs étrangers, et notamment sud-américains, du Dynamo Kiev et du Shakhtar Donetsk, son ancien club, avec leurs familles. Sergei Sidorchuk, le capitaine du Dynamo Kiev, est également parvenu à aller en Roumanie. Il a choisi de quitter l'Ukraine pour protéger ses trois enfants. En tout, 42 personnes ont été sauvées et ont pu regagner Bucarest ou la ville de Iasi. "On essaye de trouver une aide humanitaire, poursuit Lucescu. La situation est extrêmement difficile et délicate."

Il a aussi aidé les employés

Mais ce n’est pas tout. Lucescu s’est aussi démené pour aider les employés du Dynamo. Il a loué deux cars qui ont transporté les familles de son staff technique. Eux aussi sont désormais en sécurité dans un centre de réfugiés à Iasi. Si le football semble bien loin après neuf jours de guerre, "les joueurs veulent s’entraîner, ce sont des professionnels", reconnait Lucescu. On va voir ce qu’on peut faire avec la Fédération roumaine."

Le coach espère que l’UEFA autorisera les joueurs qui ont quitté l’Ukraine à pouvoir jouer rapidement dans un autre club. "Si la guerre continue, j'espère que l'UEFA donnera aux joueurs la possibilité de se libérer (de leur contrat) ou de pouvoir partir en prêt dans un autre club jusqu'à la fin de la saison. Ce sont de jeunes garçons, avec des familles, ils doivent encore jouer car le foot c'est leur métier." Lucescu indique aussi que Ceferin réfléchit à l’hypothèse d’un championnat ukrainien qui pourrait se dérouler dans un autre pays comme la Roumanie, la Pologne ou la Hongrie: "Ce ne serait pas difficile à organiser", dit-il, en priant pour que le conflit prenne fin le plus rapidement possible.