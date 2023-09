Ligue Europa Conférence: le groupe "exotique" du LOSC, qui s'en sort extrêmement bien

Seul club français engagé en phase de groupes de la Ligue Europa Conférence, Lille affrontera le Slovan Bratislava (Slovaquie), l'Olimpija Ljubljana (Slovénie) et le KÍ Klaksvík (Îles Féroé).

Le LOSC est fixé. Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue Europa Conférence a été effectué ce vendredi. Placés dans le groupe A, les Dogues ont hérité d'un groupe a priori largement à leur portée.

Un groupe très abordable

Ils affronteront les Slovaques du Slovan Bratislava, les Slovènes de l'Olimpija Ljubljana et le KÍ Klaksvík, club des Îles Féroé. La phase de groupes de la Ligue Europa Conférence se tiendra du 21 septembre au 14 décembre (à suivre sur RMC Sport).

>> La Ligue Europa Conférence est à suivre sur RMC Sport, abonnez-vous à nos offres

Sans briller, Lille a obtenu l'essentiel en se qualifiant pour la Ligue Europa Conférence grâce à son match nul (1-1) à Rijeka acquis en prolongation jeudi, au bout du suspense, une semaine après sa courte victoire 2-1 sur son terrain.

Bousculée, prise au piège après l'ouverture du score des Croates peu avant l'heure de jeu, la formation de Paulo Fonseca a finalement évité une grande désillusion grâce à un but de Jonathan David à la 109e minute. "C'était un match difficile, mais nous sommes qualifiés, c'est le plus important", a réagi l’entraîneur nordiste après la qualification.

En championnat, Lille a démarré la saison par un nul contre l'OGC Nice (1-1) et une victoire à Nantes (2-0), avant de sombrer le week-end dernier sur la pelouse de Lorient (4-1). Une réaction est attendue ce dimanche à Pierre-Mauroy face à Montpellier (15h). "On a reçu une claque, avait pesté le président lillois Olivier Létang dimanche. Je n’ai pas vu nos valeurs de combat et de férocité. Il faut la fermer et gagner des matchs."