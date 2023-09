Ligue Europa Conférence: le meilleur et le pire tirage pour le LOSC

Le tirage au sort des groupes de la Ligue Europa Conférence se déroule à partir de 14h30 ce jeudi. Le Losc, chapeau 1, peut malgré tout se retrouver avec Aston Villa et la Fiorentina.

Le Losc devra-t-il traverser le continent pour affronter des novices? Le club nordiste va connaître ce jeudi ses adversaires dans la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence. Le tirage au sort est prévu à 14h30, à Monaco.

Qualifiée sur le fil avec un nul 1-1 contre Rijeka, l'équipe de Paulo Fonseca se trouve dans le premier chapeau grâce à son indice UEFA. Ce qui lui permet d'éviter des chocs contre l'Eintracht Francfort et Fenerbahçe. Mais les Lillois voudront sans doute éviter Aston Villa et la Fiorentina dans le chapeau 2, et dans une moindre mesure Genk et Besiktas dans le chapeau 3. Quant au chapeau 4, il compte cinq équipes n'ayant jamais pris part à la moindre phase de poules d'une compétition européenne (Breiðablik, Čukarički, Klaksvik, Olimpija et Zrinjski)

· Le meilleur tirage: Losc - Slovan Bratislava - Olimpija Ljubljana - Balkani.

· Le pire tirage: Losc - Aston Villa - Besiktas - Nordsjælland.

La composition des chapeaux

Chapeau 1

Eintracht Francfort (Allemagne)

Dinamo Zagreb (Croatie)

Club Bruges (Belgique)

AZ Alkmaar (Pays-Bas)

La Gantoise (Belgique)

Fenerbahçe (Turquie)

Losc (France)

Ferencvaros (Hongrie)

Chapeau 2

PAOK Salonique (Grèce)

Slovan Bratislava (Slovaquie)

Maccabi Tel-Aviv (Israël)

Viktoria Plzen (Tchéquie)

Aston Villa (Angleterre)

Ludogorets Razgrad (Bulgarie)

Fiorentina (Italie)

Bodo/Glimt (Norvège)

Chapeau 3

KRC Genk (Belgique)

Zorya Louhansk (Ukraine)

Besiktas (Turquie)

FK Astana (Kazakhstan)

HJK Helsinki (Finlande)

Legia Varsovie (Pologne)

Spartak Trnava (Slovaquie)

Olimpija Ljubljana (Slovénie)

Chapeau 4

HSK Zrinjski Mostar (Bosnie-Herzégovine)

Aberdeen FC (Écosse)

KI Klaksvik (Îles Féroé)

FK Cukaricki (Serbie)

FC Lugano (Suisse)

Breiðablik Kópavogur (Islande)

FC Nordsjælland (Norvège)

KF Ballkani (Kosovo)