Ligue Europa Conférence: Viborg privé de deux joueurs à cause du Brexit

Le club danois de Viborg, qui se déplace ce jeudi sur la pelouse de West Ham en barrage aller de Ligue Europa Conférence sera privé de deux joueurs africains, à cause du Brexit. Le laps de temps pour obtenir un visa était trop réduit.

Alassana Jatta et Ibrahim Said ne fouleront pas la pelouse du London Stadium de Londres, jeudi soir avec leurs coéquipiers du Viborg FF, à cause du Brexit. Le Gambien et le Nigérian, en tant que citoyens non européens, ont beoin d'un visa pour pénétrer sur le territoire britannique. Visa imposible à obtenir dans un laps de temps aussi réduit.



"Nous avons tout essayé (...) mais malheureusement cela s'est avéré impossible, car il y a plusieurs semaines de délai de traitement et le match n'a été programmé qu'il y a une semaine", a expliqué Jesper Fredberg, le directeur sportif du club du Jutland (ouest) dans un communiqué.

Un sentiment d'injutice

Le club danois regrette cette situation, qui traduit selon eux une forme d'injustice: "c'est dommage d'un point de vue sportif, car les deux joueurs auraient eu un rôle à jouer dans le match, mais c'est encore plus dommage d'un point de vue humain", a estimé Jesper Fredberg.

D'un point de vue sportif, l'absence d'Ibrahim Said risque d'être beaucoup plus préjudiciable, puisqu'elle prive le club danois d'un élément clé de son milieu de terain. Alassana Jatta, qui sert de doublure au poste d'attaquant, offrira moins d'options à son entraîneur en sortie de banc.