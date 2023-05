Ligue Europa Conférence: West Ham défiera la Fiorentina en finale

Vainqueur 2-1 la semaine dernière à domicile, West Ham s'est imposé dans les dernières secondes ce jeudi contre l'AZ Alkmaar (1-0) lors de la demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence. Les Anglais seront au rendez-vous de la finale, le 7 juin prochain à Prague, tout comme la Fiorentina, qui a eu besoin de la prolongation pour renverser Bâle (1-3, défaite 2-1 à l'aller).

Les Néerlandais d'Alkmaar y ont cru, ont poussé mais ont finalement subi la loi de West Ham au bout du temps additionnel (0-1) de cette demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence. Ce sont les hommes de David Moyes qui disputeront la finale de la C4, le 7 juin prochain à Prague. Ils ont été rejoints quelques minutes plus tard par la Fiorentina, vainqueur au bout du suspense à Bâle après la prolongation (1-3, 2-1 à l'aller).

Fornals propulse West Ham en finale de C4

47 ans après leur dernière finale de coupe d'Europe, les Hammers ont plié sans jamais rompre sur la pelouse de l'AFAS Stadion, surtout en fin de match. Ils auraient même pu prendre l'avantage en première période mais la belle frappe de Lucas Paqueta trouvait la base du poteau droit de Mathew Ryan (25e). Le Brésilien n'a pas tout réussi, loin de là, mais c'est souvent de lui qu'est venu le danger pour les Anglais. En deuxième période, Declan Rice s'est essayé du droit (55e) mais là encore sans succès.

Obligés de se livrer davantage après le retard pris à l'aller (défaite 2-1), les joueurs de Pascal Jansen ont alors tenté de se montrer plus offensifs. Hatzidiakos a sollicité Areola après l'heure de jeu (66e) mais le coup de frayeur est venu quelques minutes plus tard pour les Hammers, sur une passe en retrait de Thilo Kehrer que le portier français a eu toutes les peines du monde à maîtriser et qui aurait pu terminer sa course dans les filets.

Devant leur public, les Néerlandais reprenaient alors espoir dans ces derniers instants mais sur un ultime contre au bout du temps additionnel, Pablo Fornals venait mettre fin au suspense. Entré en jeu dans le dernier quart d'heure, l'Espagnol profitait d'un ballon gratté dans la moitié de terrai,n adverse pour s'échapper plein axe avant de conclure parfaitement d'une frappe croisée du droit dans le petit filet de Ryan (0-1, 90e+4). Demi-finaliste en C3 l'an passé, West Ham se prend à croire à un couronnement continental dans moins de trois semaines.

La Viola arrache son billet pour la 4e finale de coupe d'Europe de son histoire

Pour cela, les Anglais devront renverser une belle équipe de la Fiorentina, qui a multiplié les oaccasions ce jeudi sur le pelouse du St. Jakob-Park contre Bâle. Supérieurs techniquement et offensivement, les coéquipiers de Jonathan Ikoné et de Sofyan Amrabat ont pris les devant peu après la demi-heure de jeu grâce à une tête de Nicolas Gonzalez (0-1, 35e), remettant les deux équipes à égalité sur les deux matchs. En début de deuxième période, Amdouni redonnait l'espoir aux Suisses avec un joli tir enroulé du droit (1-1, 55e), avant que Gonzalez, encore lui, ne reprenne d'une frappe du gauche un ballon mal renvoyé par la défense de Bâle (1-2, 72e). Incapable d'inscrire un troisième but malgré de très nombreuses situations, la Viola était poussée en prolongation. Et au bout du temps additionnel, c'est Antonin Barak qui s'est mué en sauveur en reprenant victorieusement un ballon dans les 5,5 mètres de Marwin Hitz.

Les Italiens vont disputer la 4e finale de leur histoire en coupe d'Europe et la meilleure attaque de la compétition (36 buts) a de sérieux arguments à faire valoir face aux Hammers.