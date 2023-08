Lille-Rijeka: l'adversaire croate du LOSC lâché par son entraîneur à trois jours des barrages

Adversaire du LOSC lors des barrages de Conference League, le HNK Rijeka a perdu son entraîneur ce lundi. Sans en avertir son président, Sergej Jakirovic a rejoint le Dinamo Zagreb lors du mercato. Par conséquent, Rijeka se déplacera en France pour le match aller prévu jeudi sans savoir qui dirigera l'équipe croate.

Un drôle de coup dur avant un duel européen. Jeudi (20h à RMC Sport 1), les Croates de Rijeka se déplaceront à Lille pour disputer un barrage aller en Conference League.

Mais après avoir qualifié l'équipe jeudi dernier pour cette échéance et joué un match de championnat ce dimanche, l'entraîneur Sergej Jakirovic est parti ce lundi en direction du rival du Dinamo Zagreb.

>> Toutes les infos sur le mercato en direct

"Je pensais que quelqu'un plaisantait"

Président du HNK Rijeka, Damir Miskovic a appris le départ de son technicien et d'une partie de son staff via l'annonce du Dinamo Zagreb sur les réseaux sociaux. "Je l'ai découvert sur leur page Facebook, ma femme m'a montré le message parce qu'au début je pensais que quelqu'un plaisantait, a confié le dirigeant à la télévision locale. Plus tard, l'entraîneur m'a appelé pour aller au Dinamo. Le Dinamo ne nous a pas appelé, je ne crois pas que de tels transferts se fassent du jour au lendemain."

Dans son contrat, Sergej Jakirovic disposait d'une clause libératoire, qui a été levée par le Dinamo Zagreb. "Nous ne pouvons pas l’arrêter, son contrat est ce qu’il est, mais si nous avions su, nous aurions pu nous organiser à temps, a déploré Miskovic. La vie continue, mais ce n’est pas juste de leur part, c’est même anti-sportif."

>> Le meilleur de la Conference League, c'est sur RMC Sport

L'ancien entraîneur du Dinamo Zagreb sur le banc de Rijeka?

Qui sera sur le banc de Rijeka à Lille ce jeudi? "Nous ne savons pas, a répondu Miskovic. Nous devons nous asseoir maintenant, parler. Ce ne sera certainement pas facile, il y a des joueurs qui jouent, il y a des gens qui travaillent dans le club. Nous allons nous organiser d'une manière ou d'une autre et essayer de faire de notre mieux pour être le mieux possible en France et le mieux possible au retour."

>> Lille-Rijeka, c'est jeudi sur RMC Sport 1, sur la chaîne Twitch RMC Sport et sur les chaînes BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral

Dimanche, le Dinamo Zagreb recevra... le HNK Rijeka, l'occasion déjà d'assister à des retrouvailles. Damir Miskovic n'a pas écarté l'idée de contacter Igor Biscan pour prendre le relais, lui qui vient tout juste de se faire remercier par le Dinamo Zagreb qui reste sur six titres consécutifs dans le championnat croate.

Cinquième de la dernière saison de Ligue 1, le LOSC doit passer par ce barrage pour participer à la phase de groupes de Ligue Europa Conférence. Dimanche dernier, l'équipe de Paulo Fonseca a battu le FC Nantes et elle se déplacera à Lorient ce dimanche, à quatre jours de son barrage retour en Croatie.