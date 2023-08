EN DIRECT - Mercato: Dest prêté par le Barça au PSV

Encore une dizaine de jours et le mercato estival fermera ses portes en Ligue 1 et dans les principaux championnats européens. Les clubs français et leurs rivaux continentaux vont continuer de se renforcer en bouclant certains dossiers chauds ou avec des pistes de dernières minutes. Toutes les infos et rumeurs de transfert sont à retrouver en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Le PSG aurait refusé de résilier le contrat de Georginio Wijnaldum Contrairement à Kylian Mbappé, Georginio Wijnaldum n'a pas quitté le loft. Selon L'Equipe, le Néerlandais aurait demandé à la direction du PSG de résilier son contrat. Une demande qui aurait été refusée par le PSG. Le club parisien réclamerait 6 millons d'euros pour le départ de l'ancien milieu de Liverpool, à un an de la fin de son contrat.



Dest prêté au PSV Le PSV Eindhoven vient d'annoncer l'arrivée du Sergino Dest en provenance du Barça sous la forme d'un prêt avec option d'achat d'une valeur de 10 millions d'euros. Le club néerlandais prendra en charge 50% de son salaire.



Aymeric Laporte va rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr Comme rapporté par Foot Mercato et Fabrizio Romano, Aymeric Laporte va s'engager avec Al-Nassr en Arabie Saoudite et rejoindre Cristiano Ronaldo. Le défenseur espagnol devrait s'engager jusqu'en 2026 et toucher un salaire de 20 millions de dollars par saison (18 millions d'euros). Manchester City va toucher un montant d'environ 30 millions d'euros.



Genesio confirme le probable départ de Doku, annoncé en Premier League Après le nul du Stade Rennais sur la pelouse du RC Lens, ce dimanche, lors de la deuxième journée de Ligue 1 (1-1), Bruno Genesio a fait l’éloge de Jérémy Doku, entré en seconde période. En confirmant que l’ailier belge, annoncé proche de Manchester City et dans le viseur de West Ham, était sur le départ. "Il a une belle occasion, avec un peu plus de lucidité, s'il la pique... il peut aussi la donner à Kalimuendo, a poursuivi Genesio. Mais il va continuer à progresser. Où ça? (sourire) S'il n'a pas débuté aujourd'hui c'est que... voilà. On verra. Parce qu'il avait été un des meilleurs joueurs du match la semaine dernière, à vous d'en tirer les conclusions. Rien n'est fait." >> Toutes les déclarations de Bruno Génésio



