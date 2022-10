Nice-Partizan Belgrade: l'heure de briller pour Marcin Bulka, qui devrait être titulaire

Marcin Bulka devrait être préféré à Kasper Schmeichel ce jeudi lors de la rencontre d'Europa Conference League entre Nice et le Partizan Belgrade (à 18h45 sur RMC Sport). Alors que le portier danois peine à convaincre depuis son arrivée, l'ancien Parisien a une réelle carte à jouer.

Marcin Bulka pourra montrer face au Partizan Belgrade ce dont il est capable. Titularisé face à Cologne et Slovacko lors de la 1ère et de la 3e journée d'Europa Conference Leagie (un nul et une victoire), le Polonais avait été suppléé par Kasper Schmeichel lors des deux autres journées (un nul et une défaite) à cause de problèmes gastriques. En Serbie, Bulka, comme sept autres membres de la délégation niçoise, avait été frappé par un virus intestinal. Lors de la réception de Slovacko, l’ancien Parisien avait également dû céder sa place à cause de problèmes intestinaux.

Dans l’idée de Lucien Favre, l'Europa Conference League devait être l’occasion pour Marcin Bulka de jouer étant donné que son statut de titulaire en puissance avait été déboulonné pendant l’été par l’arrivée de Schmeichel en provenance de Leicester.

Le poste de gardien, un problème épineux à Nice

Depuis son arrivée, Kasper Schmeichel peine à convaincre sur la Côte d’Azur. Si certaines sources affirment qu’il manque de professionnalisme en dehors du terrain, c’est surtout sur le pré que ses prestations déçoivent.

Dès son deuxième match avec le Gym, Schmeichel avait inquiété en étant coupable sur le seul but encaissé par Nice face au Maccabi Tel Aviv en barrage aller (défaite 1-0). La prestation globalement ratée de Nice ce jour-là avait valu au président Jean Pierre Rivère de lâcher en zone mixte qu’il y avait eu " des erreurs de casting" sans que l’on ne sache vraiment et précisément qui était visé par cette remarque acerbe. Reste que le gardien danois ne pouvait qu’être concerné, ce soir-là, par cette saillie verbale.

Bulka joue gros

Kasper Schmeichel, dont l’adaptation prend du temps, est en léger surpoids et il ne semble plus être le gardien de standing européen qu’il a pu être en Première League. Son nom a même été sifflé dimanche dernier par une partie de l'Allianz Riviera, déçue de ses prestations. Schmeichel peine à ce jour à se montrer décisif et à rapporter des points aux Aiglons.

Bulka, lui, bénéficie d’une belle côte de popularité à Nice, et s'il venait à se montrer décisif, la question se poserait nécessairement pour Lucien Favre. L’entraîneur suisse, qui voit son groupe "progresser doucement", ne se passerait certainement pas d’un gardien en capacité de conserver des résultats précieux: au Polonais de prouver qu’il peut être celui-là !