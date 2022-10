OGC Nice: Rivère se dit "choqué" par les dernières révélations sur Schmeichel

Le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivière a profité de son temps d'antenne sur Prime Video pour démentir les éléments rapportés par le quotidien L'Equipe concernant l'acclimatation délicate de son gardien Kasper Schmeichel à un nouvel environnement.

Invité à s’exprimer sur la situation sportive de l’OGC Nice au micro de Prime Video, le président du club Jean-Pierre Rivère s'est dit "choqué" par un article consacré à son gardien Kasper Schmeichel, paru dans L’Equipe ce dimanche. Le quotidien sportif relatait dans ses colonnes la greffe qui tarde à prendre entre le gardien danois et l’OGC Nice, à tel point qu’il pourrait être question, selon L'Équipe, d’un possible départ de l’international dès le mois de janvier.

"Je ne comprends pas comment on peut dire tout ça sur un joueur", a fait mine de s’étonner Jean-Pierre Rivère. "J’ai découvert cet article en arrivant au stade, a-t-il expliqué. Je ne l’avais pas vu. Franchement, on est loin de la réalité. C’est un garçon qui n’a plus grand chose à prouver. Simplement, il y a parfois un temps d’adaptation."

Rivère: "Kasper se plie aux règles"

Comme expliqué par RMC Sport, outre son rendement décevant, alors qu’il a été propulsé titulaire à son arrivée, au détriment de Marcin Bulka, auquel on avait promis ce statut, le gardien de 35 ans a pris l’habitude d’enfreindre les règles de vie du groupe (heure de rendez-vous, mise au vert du club), ce qui a tendance à agacer certains partenaires du vestiaire.

"Il a été pendant 10 ans à Leicester. C’est un autre monde, un autre univers, différent, a défendu le président de l’OGC Nice. On a des règles collectives, Kasper se plie à ces règles. Ce n’est pas un joueur qui va changer les choses du tout." La situation, telle que décrite par le quotidien L’Equipe, celle d’un joueur qui serait en marge du collectif dans la vie de groupe au quotidien, sera-t-elle tenable sur le long terme ?

Sifflé par l'Allianz Riviera

Jean-Pierre Rivère assure qu'il n'a jamais été question de se séparer du gardien jusqu'ici. L'hypothèse serait fantaisiste. "Je ne sais pas pourquoi on parle de son départ à la trêve, a-t-il déclaré un brin agacé. Encore une fois, ce sont des choses qui sont dites, je ne sais pas d’où. On est là avec Kasper, on le soutient. C’est un très bon gardien, on a deux très bons gardiens. C’est Lucien Favre, avec son staff, qui choisit qui joue. On n’intervient pas dans les choix du coach sur le gardien. Je suis persuadé que Kasper va faire un très bon match."

Le tout dans un climat de défiance qui s’est alourdi cet après-midi. Le gardien danois a été sifflé au moment de la présentation des équipes par le speaker du match ayant opposé Nice à Troyes (3-2). Le nom de Kasper Schmeichel a été sifflé par le public, tandis que celui de Marcin Bulka a été acclamé. La raison de ce désamour se trouve sans doute dans le rendement décevant de Schmeichel, mais son origine pourrait aussi se situer ailleurs, et trouver son origine dans les dernières révélations le concernant.