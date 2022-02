OM-Qarabag, les compos: Mandanda titulaire, Payet sur le banc

Désormais doublure de Pau Lopez, Steve Mandanda est titulaire avec l'OM pour le barrage aller de Ligue Europa Conference contre le Qarabag FK. Le gardien de 36 ans n'a plus joué de match depuis janvier.

Jorge Sampaoli avait laissé entendre que Steve Mandanda (36 ans) pourrait être aligné ce jeudi soir (21h) en barrages aller Ligue Europa Conference, pour le match de l'Olympique de Marseille contre le Qarabag FK. "On pense qu'il pourrait jouer à nouveau. Il se sent mieux après son problème à une cheville", avait déclaré en conférence de presse l'entraîneur argentin.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

Ce retour sur les pelouses bien confirmé: le champion du monde français est titulaire, à la place de Pau Lopez. Son dernier match remonte au 2 janvier, contre les amateurs de Chauvigny en Coupe de France. En tout, le capitaine marseillais n'a disputé que sept rencontres cette saison.

Reversé en C4 après avoir fini troisième de sa poule de Ligue Europa, l'OM va faire son entrée en lice dans cette compétition devant un peu plus de 25.000 personnes. Le match retour, au stade Tofiq-Béhramov de Bakou (Azerbaïdjan), est prévu le 24 février à 18h45. "L'objectif c'est d'aller jusqu'au bout, on en a les capacités, a déclaré Pape Gueye. On a un effectif qui a beaucoup de qualité, ceux qui ont le plus de temps de jeu et ceux qui en ont moins. On a la qualité pour jouer en L1 et sur le plan européen".

Les équipes de départ:

La compo de l’OM :

Mandanda – Lirola, Balerdi, Alvaro, Luan Peres – Gerson, Kamara, Gueye – Cengiz Ünder, Milik, De la Fuente

Remplaçants :

Ngapandouentnbu, Pau Lopez, Saliba, Guendouzi, Harit, Payet, Dieng, Bakambu, Caleta-Car, Kolasinac, Bertelli, Benyahia Tani

La compo de Qarabag :

Gugeshashvili – Vesovic, Medina, Medvedev, Bayramov – Andrade, Ozobis, Garayev – Kady, Wadji, Zoubir

Remplaçants :

Balayev, Ramazanov, Richard Almeida, Mustafazade, Leandro Andrade, Ibrahimli, Gurbanli, A.Huseynov, Jaafarguliyev, B.Huseynov, Sheydaev, Akmedzade