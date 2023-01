Petite révolution en Ligue Europa Conférence, le VAR débarque à partir des barrages

L’UEFA a annoncé la mise en place du VAR à partir des barrages de Ligue Europa Conférence. Jusqu’à présent, l'outil n’était pas disponible dans la dernière-née des compétitions européennes.

L’OGC Nice, seul représentant français engagé en Europa Conference League, va pouvoir bénéficier de l’arbitrage vidéo. Ce jeudi, l’UEFA a annoncé la mise en place du VAR à partir des barrages (dès le 16 février prochain) de la C4. Jusqu'à présent, l’outil n’était pas disponible dans la dernière-née des compétitions européennes.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder l'Europa Conference League

"Pour la première fois, l'arbitrage vidéo assistant (VAR) sera utilisé lors des prochains barrages à élimination directe de l'UEFA Europa Conference League et de tous les matchs suivants jusqu'à la finale", a précisé l’UEFA dans un communiqué.

Un très mauvais souvenir pour Rennes

La saison dernière, l’OM avait pu expérimenter cette absence de VAR contre Qarabag (barrage retour), quand un but azerbaidjanais avait dans un premier temps été accordé malgré une main évidente… avant d’être annulé après le passage aux aveux de l’auteur de la faute de main.

Après l’élimination de Rennes contre Leicester en huitième de finale, Bruno Genesio avait de son côté regretté l’absence du VAR. "Quand on organise une compétition européenne, on se doit de l’organiser dans les mêmes conditions que les autres compétitions européennes sinon ça ne sert à rien de l’organiser, il faut mieux ne pas la faire", s’était emporté l’entraîneur des Rouge et Noir.

Les barrages de Ligue Europa Conférence se dérouleront les 16 (aller) et 23 (retour) février prochain. L’OGC Nice, premier de son groupe à l’automne, entrera en scène au tour suivant, en 8e de finale.