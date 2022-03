Rennes-Leicester: "J'ai compris", Genesio paraphrase Tapie et allume l'arbitrage

Après l'élimination du Stade Rennais en huitièmes de finale de l'Europa Conference League ce jeudi face à Leicester, Bruno Genesio s'est lâché au sujet de l'arbitrage, allant même jusqu'à citer Bernard Tapie.

Une colère froide. Et des propos très, très forts. Après l’élimination du Stade Rennais jeudi en huitièmes de finale de la nouvelle Europa Conference League, Bruno Genesio s’est lâché au sujet de l’arbitrage. Comme rarement. "Il y a de la déception. Sur les deux matchs on méritait d’aller en quarts. Malheureusement il nous a manqué un peu de maturité et d’efficacité parce qu’on a eu les occasions pour mettre le troisième but. Il nous a aussi manqué le VAR", a d’abord lancé le coach des Rouge et Noir, après la victoire de son équipe contre Leicester au Roazhon Park (2-1). Un résultat insuffisant pour se qualifier en raison de la défaite concédée à l’aller (2-0). Pour Genesio, l’absence de l’arbitrage vidéo à ce stade de la compétition est tout simplement honteux.

"Quand on organise une compétition européenne, on se doit de l’organiser dans les mêmes conditions que les autres compétitions européennes sinon ça ne sert à rien de l’organiser, il faut mieux ne pas la faire. Sur les deux matchs on est lésés d’au moins un penalty. Je ne vais pas accabler l’arbitre même si je pense qu’à un moment donné c’est un peu trop dans le même sens pour que ce ne soit que le hasard...", a-t-il poursuivi. Des mots lourds de sens. Et ce n’est pas tout. Genesio a été encore plus loin en paraphrasant un certain Bernard Tapie.

"Il faut qu’on comprenne nous aussi"

"Il y a plusieurs décisions contraires sur les deux matchs, au moins trois. Peut-être que Rennes est un club moins attrayant pour un quart de finale de Conference League que Leicester. A nous d’écrire notre histoire en marquant deux fois plus de buts que l’adversaire pour se qualifier... Je dis simplement qu’on est peut-être arbitrés différemment si on s’appelle Rennes plutôt que Leicester, inconsciemment. J'espère qu'on va apprendre. Un célèbre président, qui n’est plus là, a dit un jour : « J’ai compris ». Il faut qu’on comprenne nous aussi." Une référence aux déclarations de Tapie après la fameuse main de Vata lors de Benfica-OM qui avait privé le club phocéen d’une finale de Coupe d’Europe.

"Regardez le coup de coude sur Guirassy (en fin de match, ndlr). Comment on peut ne pas siffler penalty ? Pour moi c’est une erreur manifeste qui aurait pu être compensée avec la VAR. A nous d'écrire notre histoire européenne. J’ai surtout envie de féliciter mes joueurs ce soir malgré l’élimination. On a montré un beau visage sur les deux matchs. On aurait mérité mieux, il faut qu’on continue dans cette voie", a poursuivi Genesio. Et de conclure : "Je ne pense pas que l’UEFA ait des problèmes financiers pour ne pas mettre la VAR en Conference League alors qu’elle est présente en Ligue Europa et en Ligue des champions. Il faut m’expliquer pourquoi il n’y a pas la VAR en Conference League, encore plus sur des matchs à élimination directe. Je conteste le fait qu’une compétition européenne ne se déroule pas dans les mêmes conditions que les autres compétitions européennes."