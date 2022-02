Qarabag-OM: Anelka raconte comment il a réagi après un but marqué de la main

Le barrage retour d’Europa Conference League Qarabag-OM a été marqué par un but de la main de Wadji accordé puis annulé après un geste de fair-play de l’équipe azerbaïdjanaise. Une situation qu’a déjà connue Nicolas Anelka dans sa carrière.

C’est une scène très rare qui s’est déroulée jeudi à Bakou. A l’occasion du barrage retour d’Europa Conference League, Qarabag espérait avoir égalisé face à l’OM grâce à un but d’Ibrahima Wadji (34e). Sauf que le Sénégalais a inscrit son but de la main. Après plusieurs minutes de confusion en raison des protestations des Marseillais, l’entraîneur Gurban Gurbanov a regardé avec son staff une vidéo sur un écran de téléphone et a avoué la main de son joueur. Et le but a finalement été annulé par l’arbitre. Un geste de fair play très rare qui a fait réagir la Dream Team et en particulier Nicolas Anelka.

"Tu passes pour un con..."

"C’est difficile de mentir si on te pose la question et que tu sais qu’il y a les caméras, et que tout le monde va le revoir, a jugé l'ancien attaquant de l'équipe de France dans Rothen s'enflamme jeudi sur RMC. Tu passes pour un con. Tu dis : 'Non j’ai pas fait main' et toutes les caméras du monde entier montrent que tu as fait main… Si on te demande sur place, c’est différent."

Et Anelka de se remémorer un souvenir lorsqu'il évoluait en Turquie, à Fenerbahçe : "Moi ça m’est déjà arrivé de mettre un but de la main, on ne m’a rien demandé alors il y a eu but. J’ai marqué un but pratiquement comme celui de Maradona (lors de la Coupe du monde 1986, ndlr). L’arbitre a validé le but direct. Les joueurs adverses ont crié au scandale. Moi je n’ai rien dit. Mais si l’arbitre était venu me voir, j’aurais dit que j’ai fait main."