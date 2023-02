Séisme en Turquie: le magnifique tifo hommage des supporters de Trabzonspor

Lors de leur match de Ligue Europa Conférence remporté 1-0 contre le FC Bâle, les supporters de Trabzonspor ont rendu un bel hommage aux victimes et aux secouristes du séisme qui a fait plus de 41.000 morts en Turquie et en Syrie.

Un secouriste, un enfant dans ses bras, un chien renifleur, le drapeau turc et des décombres. Un message aussi: "Nous resterons unis, nous guérirons ensemble". Dans les tribunes du Medical Park Stadyumu à l'occasion du barrage aller de Ligue Europa Conférence contre le FC Bâle, les supporters de Trabzonspor ont rendu un magnifique hommage aux victimes et aux équipes de secours du séisme qui a dévasté la Turquie.

Des supporters d'autres clubs turcs se sont joints à cette initiative, d'après des images publiées par Trabzonspor avec la légende suivante: "Fraternité, amitié, unité, solidarité". Les joueurs ont aussi participé à l'hommage. Ils sont entrés sur la pelouse avec des t-shirts faisant apparaître le drapeau turc et le nom de plusieurs villes, celles qui ont été le plus durement touchées par le tremblement de terre de magnitude 7,8.

Trabzonspor s'est imposé 1-0 grâce à l'international danois Jens Stryger Larsen (65e). Un but qui a été célébré par les joueurs avec le drapeau national.

Un don de l'UEFA

Pour cette semaine de compétitions européennes, une minute de silence a été observée avant le début de chaque match. L'UEFA s'est aussi directement engagée avec un don de 200.000 euros pour soutenir la vaste opération humanitaire d'aide aux victimes. "L’UEFA fait ce premier don pour participer immédiatement à l’intervention humanitaire menée dans le cadre de cette tragédie", a commenté le président de l'instance européenne Aleksander Ceferin. Il a aussi été précisé que l'UEFA étudiait l'organisation d'activités supplémentaires de collecte de fonds en vue de la finale de la Ligue des champions, prévue le 10 juin à Istanbul.

Le lourd bilan humain à J+11 du séisme s'élève à plus de 41.000 morts en Turquie et en Syrie.