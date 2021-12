Tottenham: pour Conte, le match face à Rennes en Europa Conference League n'est pas encore perdu

Début décembre, le match de Europa Conference Leagueentre Tottenham et Rennes n’avait pas pu se jouer. Dans l’impossibilité de reprogrammer la rencontre, l’UEFA avait décidé d’annoncer la défaite sur tapis vert des Spurs. Une décision que ces derniers n’acceptent pas.

Tottenham ne digère pas. En mauvaise posture pour participer aux barrages de l'Europa Conference League, les Spurs devaient obtenir une victoire face au Stade Rennais, déjà qualifié pour les 8es de finale de cette C4, pour espérer se qualifier. Mais le 9 décembre, la rencontre a été annulée suite à de nombreux cas de Covid-19 au sein de l’effectif de la formation anglaise. Dans l’impossibilité de reprogrammer la rencontre, l’UEFA a décidé d’annoncer la défaite sur tapis vert des Anglais.

Une décision que le coach, Antonio Conte, n’accepte pas. En conférence de presse, l’Italien a annoncé que cette affaire est loin d’être classée: ''Ce n’est pas définitif. Il y a une autre étape pour confirmer ou non cette décision incroyable (…) Nous sommes très, très confiants pour la prochaine étape et je répète que nous méritons de jouer la qualification sur le terrain. Je ne peux pas accepter ça."

Conte "très déçu de l’UEFA"

Le coach champion en titre de Serie A avec l’Inter Milan a aussi tenu à afficher sa déception vis-à-vis de l’instance européenne: "Je suis très déçu de l’UEFA car tout le monde connaît le problème que nous avions et peut-être que certains intérêts personnels étaient impliqués."

"Cette décision n’est pas juste. Tout le monde sait que nous étions confrontés à un gros problème. Nous n’avons pas joué parce que nous avions beaucoup de joueurs avec le Covid et le gouvernement a décidé d’arrêter nos entraînements et de fermer notre centre de formation." À voir si Tottenham obtiendra gain de cause dans cette affaire.