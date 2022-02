AS Monaco: "Une équipe avec beaucoup d’expérience", Clement se méfie de Braga

Dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue Europa, l’AS Monaco sera opposé à Braga. Si l'ASM semble favori sur le papier, le coach Philippe Clement ne veut pas sous-estimer les Portugais, même s’il admet ne pas connaître leur état de forme.

Contrairement à l’Olympique Lyonnais qui devra affronter le FC Porto, l’AS Monaco a eu droit à un tirage plus clément pour le huitième de finale de la Ligue Europa. Opposés à Braga (quatrième du championnat portugais), les Monégasques sont favoris sur le papier. Mais Philippe Clement ne veut pas prendre à la légère les Portugais sous prétexte que Braga n’est pas l’équipe la plus connu au monde: "Ce n’est pas un grand nom, mais c’est toujours compliqué de parler quand on n'a pas vu les matchs. Barcelone est un grand nom mais ils sont en difficulté, contrairement aux années passées."

Même s’il ne connaît pas l’état de forme de son futur adversaire, le coach monégasque s’attend à une bataille compliquée contre Braga: "C’est une équipe avec beaucoup d’expérience, ils jouent chaque année en Europe. Je n’ai pas vu leurs matchs, mais on devra regarder les matchs et les détails."

L’exemple Monaco

Pour détailler ses propos, Clément a pris l’exemple de sa propre équipe qui a changé de dimension au fur et à mesure des années: "Monaco, ce n’est pas la même équipe qu’il y a quatre ou cinq ans. Ça change beaucoup, on ne peut pas dire grand-chose."

Malgré son peu de connaissance sur Braga, l’ancien coach de Bruges connaît le championnat portugais, et se base sur cela pour savoir que la formation de Carlos Carvalhal doit être prise au sérieux: "Je connais un peu le championnat au Portugal, ce sont toujours des équipes avec de l’agressivité, de la puissance et des joueurs expérimentés."