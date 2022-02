Ligue Europa: que valent Braga et Porto, les futurs adversaires de Monaco et de l’OL

Braga affrontera Monaco alors que Porto défiera Lyon lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Deux adversaires à la portée des clubs de Ligue 1 mais qui pourraient quand même réserver quelques mauvaises surprises aux Monégasques et aux Gones.

L’UEFA a procédé ce vendredi au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Qualifiés en tant que têtes de série, les deux derniers clubs de Ligue 1 engagés dans la compétition, Lyon et Monaco, n’ont pas hérité de Barcelone ou de l’Atalanta Bergame mais devront se montrer très sérieux face aux deux formations portugaise de Porto et de Braga.

Pas forcément un bon souvenir pour les Gones qui n’ont jamais battu les Dragons sur la scène européenne. Pas mieux pour Monaco qui reste sur cinq matchs sans s’imposer contre des clubs lusitaniens.

Porto à la trappe en Ligue des champions mais invaincu en D1

Premier club qualifié pour les huitièmes de finale de la C3, Lyon a signé un sans-faute dans la compétition. Parfois irrégulier en championnat, les Gones semblent habités lorsqu’ils évoluent dans l’épreuve continentale. Mais voilà, les protégés de Peter Bosz ont hérité d’un gros morceau, clairement l’une des équipes à éviter lors de ces huitièmes de finale de Ligue Europa. Et pour cause, le FC Porto se dressera face Lyon.

Habitué de la Ligue des champions, le club portugais n’a pas passé la phase de poule cette saison. Tombés dans le groupe de la mort avec Liverpool, l’Atlético de Madrid et l’AC Milan, les Dragons ont longtemps cru s’en sortir. Sans une cruelle défaite à domicile contre les Colchoneros (1-3) lors de la dernière journée, Porto aurait même poursuivi l’aventure en C1.

Histoire d’inquiéter, ou plutôt de prévenir un peu plus les Lyonnais du danger qui les attend, cette équipe de Porto occupe actuellement la première place du championnat portugais avec six longueurs d’avance sur son premier poursuivant.

Sous la houlette de Sergio Conceiçao, le FC Porto n’a toujours pas perdu dans l’élite cette saison. Avec 20 victoires et seulement 3 nuls, le parcours des coéquipiers de Mehdi Taremi et de l’inoxydable Pepe fait peur. Idem pour leur stats offensives et défensives avec pas moins de 58 buts marqués pour 16 encaissés.

Le piège du "bon" tirage avec Braga-Monaco

Sur le papier, Monaco a décroché le pompon avec le rival le plus abordable parmi les équipes non têtes de série. Mais attention, cette équipe de Braga possède quelques arguments à faire valoir dont une défense solide et autrice de 11 clean sheets cette saison en championnat.

"Notre Ferrari est prête pour le Grand Prix", voilà comme Braga a accueilli ce tirage au sort et la confrontation contre l’ASM. Parmi les autres atouts de cette équipe de Braga, on notera la présence sur le banc de Carlos Carvalhal. A 56 ans, le technicien fait partie des meilleurs tacticiens lusitaniens et pourrait bien poser de sérieux problèmes à son homologue monégasque Philippe Clement.

Bien que distancés dans la course au titre en Liga portugaise, les Minhotos sortent d’une double confrontation à suspense contre le Sheriff Tiraspol en Ligue Europa.

Battus en Moldavie, les Portugais et leur grosse colonie de joueurs brésiliens, ont arraché leur billet pour les huitièmes de finale de l’épreuve au bout d’une séance de tirs au but assez chaotique (2-0, 3 tab à 2) ce jeudi. Monaco est prévenu, il faudra tenir la distance pour rallier sans encombres les quarts de finale de la Ligue Europa.