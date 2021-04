AS Rome-Ajax: Timber finit par terre sur un dribble dévastateur de Calafiori

Lors du nul 1-1 de l'AS Rome face à l'Ajax, jeudi soir pour les quarts de finale retour de la Ligue Europa, Edin Dzeko a pu égaliser grâce à un dribble impressionnant de Riccardo Calafiori sur Jurrien Timber.

Jurrien Timber va se souvenir de Riccardo Calafiori. Lors du nul 1-1 entre l'AS Roma et l'Ajax, comptant jeudi soir pour les quarts de finale retour de la Ligue Europa, le jeune défenseur néerlandais (19 ans) s'est retrouvé les fesses au sol après avoir été mystifié sur l'action qui a abouti à l'égalisation d'Edin Dzeko.

À l'entrée de la surface, le latéral gauche italien, encore plus jeune (18 ans), s'est libéré l'espace avec une feinte de changement de direction. En faisant croire qu'il allait rentrer à l'intérieur, Riccardo Calafiori a remporté son duel et a ensuite pu centrer en direction de l'attaquant bosnien (72e).

La Roma qualifiée

Riccardo Calafiori aura donc été très en vue au cours de ces quarts de C3. Il s'était déjà fait remarquer à l'aller, non pas pour son football mais pour une scène insolite. Dans les dernières minutes de la rencontre, il s'était pris le bec avec un ramasseur de balle qui venait de lui envoyer le ballon sur le visage.

Avant ce but d'Edin Dzeko, l'Ajax avait mis la Roma en difficulté avec l'ouverture du score signée Brian Brobbey (49e) et un but finalement refusé de Dusan Tadic (56e). Malgré tout, et grâce à sa victoire 2-1 à l'aller à Amsterdam, l'équipe italienne s'est bien qualifiée pour les demi-finales. Elle va désormais devoir écarter Manchester United pour obtenir sa place en finale.

Le dribble dévastateur de Riccardo Calafiori © RMC Sport

