Ligue Europa: Manchester United défiera la Roma, qualifiée dans la douleur

Lors des quarts de finale retour de Ligue Europa, Manchester United s'est imposé 2-0 contre Grenade, l'AS Roma a accroché un nul positif 1-1 contre l'Ajax et Villarreal l'a emporté 2-1 sur le Dinamo Zagreb. Les Anglais, les Italiens et les Espagnols sont qualifiés pour les demies, prévues le 29 avril et le 6 mai.

Les trois quarts de finalistes victorieux à l'aller se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa. Manchester United, l'AS Rome et Villarreal ont validé leur billet jeudi soir, en éliminant respectivement Grenade (2-0), l'Ajax (1-1) et le Dinamo Zagreb (2-1).

Large vainqueur à Prague, Arsenal complète le dernier carré. Les Gunners feront face à Villarreal et retrouveront donc leur ancien entraîneur, Unai Emery. De l'autre côté du tableau, Manchester United sera opposé à l'AS Rome. Les matchs auront lieu les jeudis 29 avril et 6 mai.

Manchester United-Grenade: à l'abri grâce à Cavani

Manchester United a plié l'affaire dès la 6e minute, avec le 50e but européen de la carrière d'Edinson Cavani. L'Uruguayen a marqué d'une superbe reprise de volée du pied gauche. De quoi permettre aux Red Devils de passer une soirée très tranquille, une semaine après leur victoire 2-0 sur la pelouse de leur adversaire. Au final, Juan Mata a même enfoncé le clou en provoquant un but contre son camp de Jesus Vallejo. Passeur décisif sur le but de Cavani, puis sanctionné d'un carton jaune, Paul Pogba est lui sorti dès la mi-temps.

Villarreal-Dinamo Zagreb: Emery y va encore

L'actuel 7e de la Liga a accompli un match sérieux, en gardant le contrôle du match (63% de possession, 12 tirs à 7). Après sa victoire 1-0 en Croatie, Villarreal a sécurisé son avenir dans la compétition avant la mi-temps. Grâce à Paco Alcacer (36e) et Gerard Moreno (43e), l'équipe espagnole est rentrée aux vestiaires sur le score de 2-0. Mislav Orsic a toutefois redonné un maigre espoir au Dinamo Zagreb, à la 74e minute. Mais il fallait de toute façon que les Croates marquent trois buts de plus pour passer. C'était trop difficile. Encore une fois, comme avec Arsenal et Séville, Unai Emery se retrouve donc en demies de sa compétition fétiche.

AS Rome-Ajax: Brobbey a fait trembler la Louve

Avec son succès 2-1 à Amsterdam, l'AS Roma était donc en position de force pour ce match retour. Mais que ce fut dur. Particulièrement malmenée par l'Ajax, qui a monopolisé le ballon, l'équipe italienne a concédé l'ouverture du score, signée Brian Brobbey (49e). Et ça a bien failli mal tourner dans la foulée, avec un but de Dusan Tadic finalement refusé pour une faute vérifiée sur l'écran de contrôle de l'assistance vidéo (56e). La Roma s'est finalement donnée un peu d'air avec l'égalisation d'Edin Dzeko qui a suivi un dribble dévastateur de Riccardo Calafiori (72e). Elle a ensuite su résister aux derniers assauts néerlandais, qui cherchaient ce deuxième but qui aurait été synonyme de prolongation.