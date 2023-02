Barcelone - Manchester United : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match gratuitement ?

Ce jeudi soir, les yeux se tourneront vers Barcelone, pour le premier match des barrages de l’Europa League. Les Espagnols accueillent les Anglais de Manchester United, en vue de décrocher une place pour les 8e de finale. Découvrez ici sur quelles chaînes et à quelle heure voir le match Barcelone – Manchester United gratuitement !

Les Red Devils ont accumulé 15 points lors des phases de groupes. Toutefois, les Anglais ont terminé à la seconde place, ce qui les oblige à passer par les barrages. Cette saison, Manchester United enchaîne les victoires, aussi bien en Premier League qu’en Europa League. Par ailleurs, l’effectif d’Éric ten Hag s’est qualifié pour la finale de la League Cup. Et pour l’occasion, le match Barcelone - Manchester United est disponible gratuitement sur la chaîne Twitch de Domingo !

C’est donc un adversaire de taille qui attend les Espagnols. Toutefois, en dépit de l’élimination en Ligue des Champions, le FC Barcelone connaît lui aussi une saison intense. Premiers de la Liga, les joueurs de Xavi cumulent les exploits, et sont invaincus depuis la reprise. Cependant, la réception des Reds Devils se fera sans Ousmane Dembélé, ni Sergio Busquets, tous les deux blessés. Découvrez ici sur quelles chaînes et à quelle heure voir le match Barcelone – Manchester United gratuitement !

Match Barcelone – Manchester United en direct : sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ce jeudi, la rencontre entre le Barça et Manchester United est diffusée sur la chaîne RMC SPORT Live 3, sur la chaîne RMC STORY et via Twitch. Le coup d’envoi de ce match des barrages de la Ligue Europa aura lieu à 18 heures 45, au Camp Nou. Vous pouvez regarder l’intégralité des matchs de l’Europa League via l’offre d’abonnement RMC Sport au prix de 19 euros par mois, avec engagement de 12 mois. En plus des rencontres, vous profitez des émissions consacrées à l’actualité du football, animées par les experts et journalistes sportifs de la chaîne.

Le choc entre Barcelone et Manchester United est également retransmis en direct sur la chaîne Twitch de Domingo. Les streamers Aminematue et Wiloo vous attendent pour commenter le match en direct, pour cette première collaboration entre RMC Sport et Twitch. Quant à Lémuel, il sera au plus proche des joueurs, à Barcelone.

