Belgrade-Milan: Ibrahimovic victime de propos racistes en tribune, l'Etoile Rouge s'excuse

À Belgrade, jeudi lors du match de l'AC Milan contre l'Étoile rouge (2-2), Zlatan Ibrahimovic a été la cible de propos racistes. La rencontre se déroulait pourtant à huis clos.

Des propos racistes dans les tribunes d'un stade à huis clos. Zlatan Ibrahimovic en a été la victime, jeudi soir lors du match nul 2-2 de l'AC Milan sur la pelouse de l'Étoile rouge de Belgrade, dans le cadre des seizièmes de finale aller de la Ligue Europa. Remplaçant durant toute la rencontre, le géant suédois a été pris à partie en plein match.

Les faits sont survenus pendant qu'il se trouvait dans les tribunes, faisant office de banc de touche, et entouré de ses coéquipiers remplaçants. Des images diffusées sur les réseaux sociaux permettent d'entendre les insultes, dont un terme qui vise spécifiquement les musulmans de Bosnie tels que le père de Zlatan Ibrahimovic.

L'Étoile rouge présente ses excuses

Face à ces insultes, l'ancien buteur du PSG est resté impassible, préférant suivre le déroulement du match. L'auteur des propos n'apparaît pas sur la vidéo, qui laisse toutefois penser que celui-ci se trouvait aussi dans les tribunes. Mais le match s'étant déroulé à huis clos à cause de l'épidémie de coronavirus, aucun supporter n'était censé être présent.

Le Corriere dello Sport rapporte vendredi que l'Étoile rouge de Belgrade a présenté ses excuses. Le club serbe "condamne les propos offensants à l'encontre de Zlatan Ibrahimovic de la plus ferme façon". Il ajoute: "Nous avons fait tout notre possible pour que le match ait lieu. Nous ne permettrons pas à un seul individu de salir l'hospitalité traditionnelle de notre pays et de notre peuple. Le club présente ses excuses les plus sincères à Zlatan Ibrahimovic". La direction a aussi promis l'ouverture d'une enquête pour identifier l'auteur des faits et le sanctionner.