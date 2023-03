Bétis Séville – Manchester United : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match en direct ?

Ce jeudi, les amateurs de football auront les yeux rivés vers l’Espagne, pour le match retour des 8e de finale de l’UEFA Europa League. Battus en première instance, les Vert et Blanc sont au pied du mur. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Bétis Séville – Manchester United en direct !

Ce jeudi soir, la chaîne RMC Sport 1 diffuse en direct le match Bétis Séville – Manchester United, en direct du stade Benito – Villamarin. Le match aller a vu la victoire des Red Devils 4 buts à 1. Ainsi, Manchester United a pris une option pour les quarts de finale, et doit désormais la concrétiser lors de ce match retour.

Cependant, les hommes d’Éric ten Hag sortent d’un match nul contre Southampton (0-0) en Premier League, ce qui ralentit la progression mancunienne vers le titre de champion. Du côté du Bétis Séville, les Espagnols ont trois buts de retard. Ils doivent donc remporter ce match retour, avec au minimum 4 buts de différence. Toutefois, en Liga, le Bétis Séville Balompié reste sur deux matchs nuls consécutifs, contre le Real Madrid (0-0) et Villarreal (1-1). Évincé de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d’Espagne, l’enjeu est capital pour le Bétis Séville, qui se trouve aux portes d’une nouvelle élimination. Vous souhaitez regarder le choc Bétis Séville – Manchester United ? Dans ces lignes, on vous dévoile à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la rencontre entre les Verdiblancos et les Red Devils, ce jeudi soir !

Match Bétis Séville – Manchester United en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce jeudi à 18 heures 45, vous pouvez regarder le match Bétis Séville – Manchester United en direct, sur la chaîne RMC SPORT 1. La prise d’antenne a lieu à 18 heures 30, avec l’émission spéciale “RMC Europa” consacrée à l’actualité et aux résultats de l’UEFA Europa League. Chaque semaine, les plus belles rencontres de football sont disponibles sur RMC Sport, en souscrivant l’offre d’abonnement RMC Sport x beIN SPORTS au prix de 29 euros par mois, avec un engagement de 12 mois.

