EN DIRECT - Ligue Europa/Conference League: toutes les infos sur les barrages aller

La semaine européenne se poursuit avec les barrages aller de Ligue Europa ce jeudi. Trois clubs de Ligue 1 sont concernés (Monaco, Nantes et Rennes) alors que le choc verra le FC Barcelone affronter Manchester United. Seul représentant français en Conference League, l'OGC Nice n'est pas concerné par les barrages mais quelques jolis duels à voir comme ce Braga-Fiorentina. Toutes les infos avant les matchs de C3 et de C4, c'est en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Un dispositif exceptionnel sur Twitch pour Barça-Manchester United Le choc entre le FC Barcelone et Manchester United, comptant pour les barrages de Ligue Europa, sera diffusé gratuitement ce jeudi (18h45) sur la chaîne Twitch de Domingo, accompagné du streamer Aminematué et du youtuber Wiloo. Il sera également possible de regarder cette rencontre à la télévision sur RMC Sport Live 3 et RMC Story, ainsi qu'en direct commenté sur le site et l'app de RMC Sport.



Quand un potentiel coup d'Etat oblige la C4 à se jouer à huis clos Le match de C4 entre le Sheriff Tiraspol et le Partizan Belgrade se jouera à huis clos ce jeudi soir, car le gouvernement moldave craint un coup d'Etat orchestré par la Russie (qui pourrait envoyer des infiltrés dans les rangs des supporters serbes).



Le programme des barrages aller en Conference League Matchs à 18h45 Bodo Gimt - Lech Poznan Braga - Fiorentina Qarabag - La Gantoise Trabzonspor - Bâle Matchs à 21h AEK Larnaca - Dnipro Lazio Rome - Cluj Ludogorets - Anderlecht Sheriff Tiraspol - Partizan Belgrade



Nice pas concerné par les barrages de Conference League En parallèle des barrages de Ligue Europa, ceux de Conference League se joueront aussi ce jeudi. Mais contrairement à la C3, aucun club français n'est concerné. Premier de sa poule et unique représentant tricolore en C4, l'OGC Nice est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Mais la Conference League donnera lieu à quelques beaux matchs ce jeudi (à suivre en exclusivité sur RMC Sport) avec notamment un choc Braga-Fiorentina.



Le programme des barrages aller de Ligue Europa Matchs de 18h45 Ajax Amsterdam - Union Berlin sur RMC Sport Live 6 FC Barcelone - Manchester United sur RMC Story et RMC Sport Live 3 RB Salzbourg - AS Rome sur sur RMC Sport Live 5 Shakhtar Donetsk - Rennes sur RMC Sport 1 Matchs de 21h Bayer Leverkusen - AS Monaco sur RMC Sport 1 FC Séville - PSV Eindhoven sur RMC Sport Live 3 Juventus - Nantes Sporting Portugal - Midtjylland sur RMC Sport Live 5



Bonjour à tous, Trois équipes de Ligue 1 sont concernées par les barrages de Ligue Europa. Ce jeudi à l'aller, le Stade Rennais se déplacera en Pologne pour y défier les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk à partir de 18h45. A 21h, ce sera au tour des deux formations de L1 de jouer. L'AS Monaco affrontera les Allemands du Bayer Leverkusen alors que Nantes va s'offrir une affiche de prestige avec la réception de la Juventus à La Beaujoire.