EN DIRECT Ligue Europa: Suivez le tirage au sort en live

Après la Ligue des champions, place à l'Europa League? Le tirage sera-t-il aussi clément pour Monaco, Rennes et Nantes que pour le PSG et l'OM jeudi soir? Pas sûr. Rendez-vous à 13h pour suivre le tirage au sort en direct. En attendant, voici la composition des chapeaux qui n'augurent pas d'un tirage facile, particulièrement pour Nantes.

Chapeau 1 : Manchester United (ANG), AS Rome (ITA), Arsenal (ANG), Lazio Rome (ITA), Braga (POR), Étoile Rouge Belgrade (SER), Dynamo Kiev (UKR), Olympiakos (GRE).

Chapeau 2 : Feyenoord Rotterdam (NED), Stade rennais (FRA), PSV Eindhoven (NED), AS Monaco (FRA), Real Sociedad (ESP), Qarabag FK (AZE), Malmö FF (SUE), Ludogorets Razgrad (BUL).

Chapeau 3 : Sheriff Tiraspol (MOL), Betis Séville (ESP), Midtjylland (DAN), Bodo Glimt (NOR), Ferencvaros (HON), Union Berlin (ALL), SC Fribourg (ALL), Fenerbahce (TUR).

Chapeau 4 : FC Nantes (FRA), HJK Helsinki (FIN), Sturm Graz (AUT), AEK Larnaca (CHY), Omonia Nicosie (CHY), FC Zürich (SUI), Union Saint-Gilloise (BEL), Trabzonspor (TUR).