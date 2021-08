Fenerbahçe: un joueur piégé par le nouveau maillot de Puma au moment de célébrer son but

Auteur du seul but de la partie entre Fenerbahce et Hensinki, jeudi soir, en barrages de la Ligue Europa, Muhammed Gümüşkaya a voulu embrasser le logo du club turc pour célébrer son but. Problème : il est absent des nouveaux maillots Puma.

En voilà un qui va chercher le logo du club pendant un long moment. Buteur lors de la victoire de Fenerbahce face à Helsinki (1-0) en barrage aller de la Ligue Europa jeudi soir (à suivre cette saison sur RMC Sport), Muhammed Gümüşkaya a voulu célébrer l'ouverture du score en embrassant le logo du club turc... mais il ne l'a pas trouvé. Et pour cause : les maillots third imaginés par Puma n'incluent aucun logo, seulement le nom du club. C'est le cas pour Fenerbahce donc, mais aussi Marseille, Manchester City, l'AC Milan, Rennes, Valence ou encore le PSV Eidhoven.

De nombreuses critiques sur les réseaux sociaux

Le cas de Muhammed Gümüşkaya ne devrait pas être le seul cette saison. Alors que dix équipes européennes vont arborer ces maillots, la tunique imaginée par Puma est loin de faire l'unanimité auprès des supporters. Si l'équipementier allemand a décidé de "changer la vision d'un maillot de foot traditionnel" à travers ces maillots third, l'absence de logo, remplacé par le nom complet du club donne plus l'impression de porter un tee-shirt qu'une tunique.

Une célébration insolite pour le joueur du Fener. © TV8

Cette nouvelle tunique n'a pas empêché les Turcs de prendre une petite option sur la qualification après leur succès à domicile contre les Finlandais sur une jolie frappe de Muhammed Gümüşkaya. Un succès qu'il faudra confirmer dès jeudi prochain sur la pelouse du HJK.

