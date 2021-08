Tout savoir sur la nouvelle Europa Conference League, avant le barrage de Rennes

L’UEFA lance cette saison une nouvelle compétition européenne, la Conference League. Une épreuve encore assez floue pour le grand public que compte bien disputer le Stade Rennais, qui doit sortir des barrages pour accéder à la phase de groupes (sur RMC Sport).

"C’est un objectif majeur qu’il faut aborder avec confiance. C’est important pour le club et les joueurs. On peut penser que c’est une Coupe d’Europe au rabais, mais il y a déjà des grandes équipes en barrages. Ce sera une compétition relevée. C’est une vraie Coupe d’Europe." Ne comptez pas sur Bruno Genesio pour dévaloriser la nouvelle Conference League de l’UEFA (ou Ligue Europa Conférence, au choix). Avec un championnat terminé à la sixième place la saison dernière, Rennes a raté la qualification pour la Ligue des champions et la Ligue Europa, mais a gagné le droit de découvrir la nouvelle compétition mise en place par l’UEFA. Enfin, les barrages dans un premier temps.

Des barrages avant la phase de groupes

Les Bretons devront éliminer les Norvégiens de Rosenborg (match aller ce jeudi à 20h et match retour le 26 août à 19h, à suivre sur RMC Sport) pour composter leur billet pour la phase de groupes. La particularité de cette Conference League, c’est aucune équipe n'est directement qualifiée pour les poules, qui réuniront 32 équipes: 10 clubs éliminés en barrages de la Ligue Europa, et 22 qualifiés via des tours préliminaires et des barrages, comme Rennes ou Rosenborg. Il y aura donc 32 heureux élus sur les 184 formations concernées au départ par cette Conference League, imaginée comme une main tendue aux ligues mineures (Estonie, Islande, Chypre, Kazakhstan...).

Pour Aleksander Ceferin, le patron de l’UEFA, c’est l’occasion parfaite "d’avoir plus de matchs pour plus de clubs et plus d'associations représentées dans les phases de groupes". Cette C4, qui voit le jour 13 ans après la disparition de la Coupe Intertoto et vingt-deux ans après celle de la Coupe des Coupes (C2), se jouera les jeudis soirs, en parallèle de la Ligue Europa. Au moins jusqu’en 2024. Avec quelle récompense à la clé? Le vainqueur se verra attribuer une place en phase de groupes de la prochaine édition de la Ligue Europa s’il ne s’est pas qualifié pour la Ligue des champions par l'intermédiaire de son championnat.

Tottenham favori pour la victoire finale

En attendant, les barrages sont séparés en deux voies: une voie des champions qui implique les champions nationaux éliminés de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa, et une voie principale qui regroupe tous les clubs qui ne sont pas champions nationaux, dont trois équipes reversées du troisième tour de qualification de la Ligue Europa. On retrouve notamment dans la voie principale le Stade Rennais, et des poids lourds comme Tottenham et l'AS Rome, opposés respectivement dans ces barrages aux Portugais de Paços de Ferreira et aux Turcs de Trabzonspor.

Après ces barrages, le format de la compétition sera très classique avec une phase de groupes (huit groupes de quatre) avant une phase à élimination directe (huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale). C'est Tirana, la capitale de l'Albanie, qui accueillera la toute première finale de la compétition, le 25 mai 2022.