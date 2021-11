Genk-West Ham: la performance contrastée d’Areola, rappelé en en équipe de France

Convoqué en équipe de France ce jeudi après deux ans d’absence, le gardien de but de West Ham, Alphonse Areola, a réalisé des arrêts de grande classe sur la pelouse de Genk (2-2) en Ligue Europa. Mais l’ex-Parisien n’est pas irréprochable sur le premier but des Belges.

Journée riche en émotion pour Alphonse Areola. Le gardien de but de West Ham (28 ans) a d’abord eu la joie d’apprendre son retour en équipe de France après deux ans d’absence. Profitant de la blessure de Mike Maignan et de la méforme de Steve Mandanda, il a été convoqué avec Hugo Lloris et Benoît Costil pour disputer les deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022. "Certes, Alphonse ne joue pas tous les matches, mais les matchs qu'il joue, il est performant, a expliqué Didier Deschamps. Il n'a pas le temps de jeu d'un titulaire, mais il joue, il a un vécu avec nous, et cela me semble logique de le rappeler."

Il a encaissé ses deux premiers buts de la saison

Le joueur aux trois sélections était titulaire quelques heures plus tard avec West Ham sur la pelouse de Genk (2-2) en Ligue Europa. Si l’ex-gardien du PSG ne dispute que les matchs de Coupe de la Ligue anglaise et européenne (Fabianski est titulaire en Premier League), il a encore une fois montré qu’il était décisif, enchaînant les parades de grande classe sur les tentatives de l’équipe belge. Le champion du monde, qui était invaincu jusqu’à présent, a toutefois encaissé ses deux premiers buts de la saison.

Il n'est pas totalement irréprochable sur le premier but belge, signé Paintsil d’un tir croisé que le Français ne fait qu’effleurer. Il ne peut rien en revanche sur le but contre son camp marqué de la tête par Soucek en fin de match. West Ham est leader de son groupe avec un point d'avance sur le Dinamo Zagreb.