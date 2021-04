Grenade-Manchester United: un homme déboule totalement nu sur le terrain

Dans un match se disputant pourtant à huis clos, un homme a trouvé le moyen de s'inviter sur la pelouse lors du quart de finale aller de Ligue Europa entre Grenade et Manchester United.

Qui a dit qu’il n’y avait pas de spectacle en Ligue Europa ? Certainement pas les téléspectateurs présents devant le quart de finale aller entre Grenade et Manchester United ce jeudi. En première période, ils ont pu savourer le joli but inscrit par Marcus Rashford. Aligné en pointe au côté de Mason Greenwood, l’international anglais a trouvé la faille après avoir été parfaitement trouvé dans le dos de la défense adverse par le Suédois Victor Lindelöf (31e). Mais ce but n’a pas été le seul fait marquant de ces 45 premières minutes.

Le jeu interrompu quelques instants

Dans un stade pourtant à huis clos, coronavirus oblige, un streaker a trouvé le moyen de déjouer la vigilance des services de sécurité. L’homme, à la barbe copieusement fournie, a déboulé sur le terrain en début de match et s'est offert un petit jogging en tenue d'Adam. Il s’est même amusé à effectuer quelques plongeons et roulades. Le jeu a donc dû être interrompu quelques instants. Le temps pour les stadiers de maîtriser l’individu et le conduire en-dehors du stade...

Après la Ligue des champions, la Ligue Europa dispute ce jeudi soir ses quarts de finale aller. Avec donc en affiche Grenade-Manchester United. Les autres quarts opposent Arsenal au Slavia Prague, l’Ajax Amsterdam à la Roma et le Dinamo Zagreb à Villarreal.

Un streaker lors de Grenade-Manchester United. © AFP

