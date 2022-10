Kombouaré juge sa situation "aléatoire et secondaire" dans une période de crise à Nantes

Après une fin de saison dernière rêvée et un sacre en Coupe de France, le FC Nantes vit un début de saison très compliqué. Avant le match de Ligue Europa contre Fribourg jeudi, Antoine Kombouaré s'est confié au micro de RMC Sport sur sa situation personnelle et la confiance qu'il garde en son groupe.

Les Canaris peinent à prendre leur envol en ce début de saison. 19e et avant dernier de Ligue 1 avec une seule victoire au compteur (3-1 contre Toulouse le 28 août), Nantes est aussi en difficulté dans son groupe de Ligue Europa. Après des débuts impeccables et une magnifique victoire contre l'Olympiacos (2-1) dans les tous derniers instants au coeur d'un stade de la Beaujoire en fusion, la suite s'est gâtée pour Nantes. Les Bretons ont perdu leurs deux matchs suivants, à Qarabag (3-0) et Fribourg (2-0).

"J"ai confiance en ce groupe, assure Antoine Kombouaré au micro de RMC Sport avant la réception de Fribourg (jeudi 18h45 sur RMC Sport 1). Ma situation est aléatoire et secondaire, a balayé l'entraîneur des canaris. Je sais qu'il y a de la qualité et qu'on est capables de faire beaucoup mieux."

"Je suis résilient"

"Dans cette situation, je suis résilient. Je ne vais pas dire que j'aime cette situation...mais c'est dans ce genre de situations justement qu'on reconnaît un bon entraîneur, constate-t-il. Je veux prouver comme je l'avais fait avec ce même club, qu'on est capables d'inverser la tendance, de gagner et surtout de retrouver une place plus honorable."

Un discours positif de la part d'Antoine Kombouaré, dans une situation qui ne l'est pas vraiment pour le FC Nantes. Avec ce rythme effréné de matchs tous les trois jours, les Nantais doivent trouver un équilibre pour supporter la charge de travail et redevenir compétitifs, à la fois en Ligue 1, où le club a besoin de points, mais aussi en Europe, où rien n'est encore perdu.