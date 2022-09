Ligue Europa: Nantes se paye l'Olympiacos au bout du suspense pour son retour en Coupe d’Europe

Grâce à un but d'Evann Guessand dans le temps additionnel, le FC Nantes, très séduisant, a battu Olympiacos 2-1 au stade de la Beaujoire jeudi soir en Ligue Europa, pour son grand retour en Coupe d'Europe.

Les Canaris n’ont pas manqué leurs retrouvailles avec la Coupe d’Europe. Après 20 ans d’absence à ce niveau, le FC Nantes s’est imposé avec la manière et au bout du suspense face à l’Olympiacos (2-1), jeudi pour son entrée en lice à la Beaujoire. Mostafa Mohamed (32e) et Evann Guessand dans le temps additionnel (93e) ont offert un succès totalement mérité au FCN qui se rendra dans une semaine sur la pelouse de Karabag, battu au même moment par Fribourg (2-1).

Pour son retour sur la scène européenne, le FC Nantes entame la rencontre avec enthousiasme et générosité. Poussés par leurs supporters, les Canaris imposent leur rythme et sont récompensés par un joli de but de Mostafa Mohamed, bien lancé par Ludovic Blas (1-0, 32e).

Blas, double passeur décisif

Malgré 45 très belles premières minutes, le score n’est que de 1-0 à la pause. Dommage car les Grecs reviennent un peu plus mordants et recollent au retour des vestiaires. Moutoussamy trompe Lafont après que ce dernier se soit troué sur une sortie aérienne (1-1, 50e). Rageant d’autant que l’équipe nantaise qui reprend sa marche en avant avec Moussa Sissoko et Moses Simon, entrés en jeu, voit un but de Guessand refusé pour une position de hors-jeu de Mostefa Mohamed au départ de l'action. La joie finale n’en sera que plus belle. Dans le temps additionnel, Guessand s’illustre à nouveau, sur un centre de Ludovic Blas (2-1, 93e). La Beaujoire et Antoine Kombaouré peuvent exploser de joie. Cette fois, les Grecs ne reviendront pas.